Valentino Rossi positivo al Covid-19: “Avevo dolore alle ossa e un po’ di febbre”. Il Dottore salta il GP di Aragon

Valentino Rossi è purtroppo risultato positivo al Covid-19. Il Dottore ha comunicato la triste notizia attraverso i suoi profili social e nel weekend non disputerà il GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Il nove volte Campione del Mondo, reduce da tre cadute consecutive in gara, non si era sentito bene questa mattina e dunque si era sottoposto a un tampone. Il centauro di Tavullia è il primo pilota della classe regina a risultare positivo al Coronavirus, la stagione era incominciata a metà luglio dopo una lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria.

Il centauro della Yamaha ha spiegato in questo modo la situazione: “Sfortunatamente, questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Avevo dei dolori alle ossa e un po’ di febbre, dunque ho chiamato immediatamente il dottore, il quale mi ha testato due volte. Il PCR test rapido è risultato negativo, proprio come quello che avevo effettuato martedì, ma il secondo test, il cui risultato mi è arrivato alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, è purtroppo risultato positivo. Sono davvero molto dispiaciuto che dovrò saltare la gara ad Aragon. Resto comunque ottimista e fiducioso, ma penso che non potrò gareggiare anche nel second round ad Aragon (settimana prossima, ndr). Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e mi ero auto-isolato fin dal mio arrivo da Le Mans. Ad ogni modo questa è la situazione e non posso fare niente per cambiarla. Seguirò le direttive mediche e spero di sentirmi meglio il più presto possibile“.

Foto: Lapresse