MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non siamo i favoriti ad Aragon, ma potremo giocarcela sfruttando i nostri punti di forza”

Nuovo appuntamento in vista per il Mondiale MotoGP, che si appresta ad affrontare nel weekend il Gran Premio d’Aragon 2020, decima tappa della stagione per quanto riguarda la classe regina del Motomondiale. Uno degli osservati speciali in quel di Alcañiz sarà sicuramente Andrea Dovizioso, terzo in campionato a -18 dal leader iridato Fabio Quartararo e a -8 dallo spagnolo della Suzuki Joan Mir. Il forlivese della Ducati è arrivato al momento decisivo della sua stagione (a cinque gare dalla fine), con due round consecutivi da disputare su una pista sulla carta favorevole e quindi con l’obbligo di recuperare il maggior numero di punti possibile specialmente nei confronti delle Yamaha.

“Dopo la gara di Le Mans abbiamo subito voltato pagina e ora siamo già concentrati sui prossimi due gran premi che si disputeranno ad Aragón e che saranno decisivi, giunti a questo punto della stagione – ha dichiarato il Dovi al sito ufficiale del team emiliano – Lo scorso anno sono riuscito a salire sul podio al MotorLand e, anche se sulla carta non siamo i favoriti su questo tracciato, sono convinto che potremo giocarcela sfruttando al massimo i punti forti della nostra Desmosedici GP. Il campionato è ancora aperto e dobbiamo continuare a lavorare gara dopo gara per cercare di centrare il nostro obiettivo”.

Questo invece è il commento del suo compagno di squadra Danilo Petrucci, ormai fuori dalla lotta per il titolo ma reduce da una splendida affermazione in Francia: “La vittoria di Le Mans è sicuramente servita ad infondermi molta fiducia e arrivo al MotorLand con il morale alto. Ogni gara è una storia a sé, ma dopo aver superato un inizio di stagione così difficile ora voglio solo continuare a migliorare. Spero di poter proseguire con le stesse sensazioni positive avute in Francia e sono fiducioso che potremo dire la nostra anche nelle ultime cinque gare che restano. Vediamo come saranno le condizioni della pista di Aragón al nostro arrivo: dovremo essere bravi ad interpretare bene il comportamento degli pneumatici Michelin. Sarà fondamentale riuscire a partire con il piede giusto già dalle libere del venerdì”.

