LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2020 in DIRETTA: Alaphilippe sfida Hirschi, l’Italia si affida a Caruso

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Classica Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi. La Decana, giunta alla sua 106ma edizione, si corre purtroppo in contemporanea con il Giro d’Italia, dunque perdendo un po’ di fascino e soprattutto di qualità a livello di startlist, in una stagione così complicata con la pandemia che ha scombinato il calendario.

Partenza e arrivo a Liegi per un totale di 257 km. Nei primi 75 chilometri non si evidenziano grandi difficoltà altimetriche. Passate le prime due côte, gli ultimi 100 chilometri saranno un continuo saliscendi fino al traguardo. La prima svolta di giornata potrebbe regalarla la Côte de Stockeu (1000 metri al 12,5%), dedicata ad Eddy Merckx. Tra le varie côte, spicca la Redoute, 2 km all’8,9% con punte del 13% nel finale. Questo sarà il punto nevralgico della corsa, prima della battaglia finale della Côte de la Roche-aux-Faucons, 1,3 km all11% con picchi del 13%. Lo scollinamento sarà più dolce, e successivamente ci sarà un breve strappetto a 10 km dal traguardo, seguito da una discesa che terminerà a 2 km all’arrivo.

Il più atteso è ovviamente il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) che sfoggerà per la prima volta la sua maglia iridata. Il transalpino non ha mai vinto alla Doyenne e vuole sfatare questo tabù con l’arcobaleno sulle spalle. I rivali principali, in assenza del campione uscente Jakob Fuglsang, impegnato al Giro d’Italia, saranno l’elvetico Marc Hirschi (Team Sunweb), di recente re della Freccia Vallone, il polacco Michal Kwiatkowski (Team Ineos) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Occhio anche al campione uscente del Tour de France, Tadej Pogacar (UAE Emirates). Le carte italiane sono affidate a Damiano Caruso (Bahrain-McLaren).

Appuntamento alle 10.00 per non perdervi neanche un minuto di questa spettacolare corsa.

