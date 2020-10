Liegi-Bastogne-Liegi 2020: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Julian Alaphilippe

È la Decana delle Classiche, una delle più attese. Si svolgerà in contemporanea al Giro d’Italia, dunque perderà un po’ di spettacolo, a causa della pandemia che ha sconvolto il calendario del ciclismo internazionale. Domenica 4 ottobre in programma la Liegi-Bastogne-Liegi 2020, la Doyenne giunta alla sua 106ma edizione. Al via tante delle stelle mondiali: dal campione iridato Julian Alaphilippe passando per i rivali del Tour de France Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Andiamo a scoprire la startlist in aggiornamento.

STARTLIST LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2020

1. Sport Vlaanderen – Baloise 0 SPRENGERS Thomas

1. Team Arkéa Samsic 0 BARGUIL Warren

1. Alpecin-Fenix 2 VERVAEKE Louis

1. Bingoal – Wallonie Bruxelles 0 MOLLY Kenny

1. AG2R La Mondiale 1 DOMONT Axel

2 GODON Dorian

3 VUILLERMOZ Alexis

4 COSNEFROY Benoît

6 CHEREL Mikaël

7 CHAMPOUSSIN Clément

2. Astana Pro Team

3. Bahrain – McLaren 21 POELS Wout

22 TEUNS Dylan

23 CARUSO Damiano

4. BORA – hansgrohe 31 SCHACHMANN Maximilian

5. CCC Team 41 VAN AVERMAET Greg

42 GESCHKE Simon

6. Cofidis, Solutions Crédits 51 HERRADA Jesús

52 MARTIN Guillaume

7. Deceuninck – Quick Step 61 ALAPHILIPPE Julian

62 JUNGELS Bob

63 VANSEVENANT Mauri

8. Groupama – FDJ 71 MOLARD Rudy

72 MADOUAS Valentin

9. EF Pro Cycling 81 HIGUITA Sergio

82 KEUKELEIRE Jens

10. Israel Start-Up Nation 91 HERMANS Ben

92 MARTIN Dan

93 SUTHERLAND Rory

94 GOLDSTEIN Omer

95 NEILANDS Krists

96 PICCOLI James

97 HOLLENSTEIN Reto

11. Lotto Soudal 101 GILBERT Philippe

102 WELLENS Tim

104 VAN DER SANDE Tosh

105 DE GENDT Thomas

12. Mitchelton-Scott

13. Movistar Team 121 VALVERDE Alejandro

14. NTT Pro Cycling 131 BARBERO Carlos

15. INEOS Grenadiers 141 KWIATKOWSKI Michał

16. Team Jumbo-Visma 152 VINGEGAARD Jonas

153 ROGLIČ Primož

154 HOFSTEDE Lennard

155 LEEZER Tom

156 MARTENS Paul

157 DUMOULIN Tom

158 DE PLUS Laurens

17. Team Sunweb 161 BENOOT Tiesj

162 VAN WILDER Ilan

163 ARENSMAN Thymen

164 HIRSCHI Marc

18. Trek – Segafredo 172 RIES Michel

173 SIMMONS Quinn

19. UAE-Team Emirates 181 COSTA Rui

182 POGAČAR Tadej

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse