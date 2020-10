Liegi-Bastogne-Liegi 2020, Marc Hirschi: “Alaphilippe ha toccato la mia ruota. L’anno prossimo voglio tornare qua per vincere”

Marc Hirschi è arrivato a un passo dal vincere, dopo la Freccia Vallone, anche la Liegi-Bastogne-Liegi. L’elvetico ha fatto una gara magnifica ed è giunto allo sprint per il successo con Roglic, Pogacar e Alaphilippe. Purtroppo, mentre sembrava che potesse mettersi tutti dietro, il campione del Mondo lo ha rallentato con una manovra scorretta finendo per favorire, indirettamente, Roglic, il quale si è aggiudicato la Doyenne.

Intervistato dopo la gara, seppur deluso, Hirschi si è dimostrato un signore dato che non ha attaccato Alaphilippe, il quale gli ha, sostanzialmente, fatto perdere la gara. Queste le parole dell’elvetico: “Ho avuto una giornata davvero buona oggi. Non so cosa sia successo nello sprint finale. Non ho ancora visto il filmato quindi è difficile dire qualcosa a riguardo. Sicuramente Alaphilippe ha toccato la mia ruota. Ero vicino alla sua ruota e lui si è spostato un po ‘di lato. Non mi aspettavo questo risultato in queste classiche delle Ardenne. Questa è solo la mia seconda volta qui e non pensavo che avrei fatto così bene. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per vincere la Liegi“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse