VIDEO Highlights Liegi-Bastogne-Liegi 2020. Roglic vince, Alaphilippe festeggia ma viene battuto!

Primoz Roglic ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2020 in maniera decisamente rocambolesca. Lo sloveno si è infatti imposto per questione di centimetri nei confronti di Julian Alaphilippe, il quale aveva già alzato le braccia al cielo convinto di aver trionfato. L’alfiere della Jumbo-Visma ci ha creduto fino alla fine e ha beffato il fresco Campione del Mondo, incredulo dopo aver tagliato effettivamente il traguardo. Successivamente il francese è stato declassato al quinto posto per aver commesso un’irregolarità nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France e dunque terzo nell’ordine d’arrivo alle spalle dello svizzero Marc Hirschi. I quattro atleti citati e Matej Mohoric avevano attaccato sulla Roche-aux-Faucons e poi si sono giocati il successo allo sprint. Di seguito il VIDEO con gli highlights della Liegi-Bastogne-Liegi 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2020:

L’ULTIMO CHILOMETRO E LA VITTORIA DI ROGLIC SU ALAPHILIPPE:

Loading...

Loading...

🔻

Revivez le dernier kilomètre et la victoire de 🇸🇮 @rogla 🏆 sur la ligne juste devant 🌈 @alafpolak1 🇫🇷 ! Relive the last km and the victory of 🇸🇮 @rogla 🏆 on the line just in front of 🌈 @alafpolak1 🇫🇷 !#LBL pic.twitter.com/NeGQ3byLWF — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

ATTACCO DECISIVO SULLA ROCHE-AUX-FAUCONS:

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse