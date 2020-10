Liegi-Bastogne-Liegi 2020: percorso, altimetria, favoriti. L’elenco dei partecipanti

Si corre oggi la seconda Classica Monumento della stagione: spazio alla Liegi-Bastogne-Liegi, la Decana, giunta alla sua 106ma edizione. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e startlist.

PERCORSO

Partenza e arrivo a Liegi per un totale di 257 km. Nei primi 75 chilometri non si evidenziano grandi difficoltà altimetriche. Passate le prime due côte, gli ultimi 100 chilometri saranno un continuo saliscendi fino al traguardo. La prima svolta di giornata potrebbe regalarla la Côte de Stockeu (1000 metri al 12,5%), dedicata ad Eddy Merckx. Tra le varie côte, spicca la Redoute, 2 km all’8,9% con punte del 13% nel finale. Questo sarà il punto nevralgico della corsa, prima della battaglia finale della Côte de la Roche-aux-Faucons, 1,3 km all11% con picchi del 13%. Lo scollinamento sarà più dolce, e successivamente ci sarà un breve strappetto a 10 km dal traguardo, seguito da una discesa che terminerà a 2 km all’arrivo.

LE CÔTE

Côte de la Roche-en-Ardenne: 2,8 km al 6,2%

Côte de Saint-Roch: 1 km all’11,2%

Côte de Mont-le-Soie: 1,7 km al 7,9%

Côte de Wanne: 3,6 km al 5,1%

Côte de Stockeu: 1 km al 12,5%

Côte de la Haute-Levèe: 3,6 km al 5,6%

Col du Rosier: 4,4 km al 5,9%

Col du Maquisard: 2,5 km al 5%

Côte de la Redoute: 2 km all’8,9%

Côte des Forges: 1,3 km al 7,8%

Côte de la Roche-aux-Faucons: 1,3 km all11%

ALTIMETRIA

FAVORITI

Il più atteso è ovviamente il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) che sfoggerà per la prima volta la sua maglia iridata. Il transalpino non ha mai vinto alla Doyenne e vuole sfatare questo tabù con l’arcobaleno sulle spalle. I rivali principali, in assenza del campione uscente Jakob Fuglsang, impegnato al Giro d’Italia, saranno l’elvetico Marc Hirschi (Team Sunweb), di recente re della Freccia Vallone, il polacco Michal Kwiatkowski (Team Ineos) e lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Occhio anche al campione uscente del Tour de France, Tadej Pogacar (UAE Emirates). Le carte italiane sono affidate a Damiano Caruso (Bahrain-McLaren).

STARTLIST

AG2R La Mondiale ✓

Champoussin Clément

Cherel Mikaël

Cosnefroy Benoît

Frank Mathias

Godon Dorian

Jauregui Quentin

Vuillermoz Alexis

Sport Vlaanderen – Baloise ✓

Deltombe Kevin

Ghys Robbe

Mertens Julian

Planckaert Emiel

Poucke Aaron Van

Sprengers Thomas

Vylder Lindsay De

Israel Start-Up Nation ✓

Goldstein Omer

Hermans Ben

Hollenstein Reto

Martin Dan

Neilands Krists

Piccoli James

Sutherland Rory

NTT Pro Cycling

Barbero Carlos

Battistella Samuele

Dyball Benjamin

Gasparotto Enrico

King Ben

Kreuziger Roman

Mäder Gino

Trek – Segafredo

Kamp Alexander

Lopez Juan Pedro

Porte Richie

Ries Michel

Skujiņš Toms

Alpecin – Fenix

Janssens Jimmy

Sbaragli Kristian

Thwaites Scott

Tulett Ben

Vakoč Petr

Vergaerde Otto

Vervaeke Louis

Mitchelton – Scott ✓

Albasini Michael

Grmay Tsgabu

Impey Daryl

Juul Jensen Christopher

Peák Barnabás

Schultz Nick

Yates Adam

Cycling Team Bingoal – WB ✓

Huys Laurens

Lietaer Eliot

Livyns Arjen

Molly Kenny

Paasschens Mathijs

Peyskens Dimitri

Vanendert Jelle

Circus – Wanty Gobert

Bakelants Jan

Degand Thomas

Doubey Fabien

Lammertink Maurits

Melsen Kevin Van

Petilli Simone

INEOS Grenadiers ✓

Froome Chris

Gołaś Michał

Hayter Ethan

Henao Sebastián

Kwiatkowski Michal

Sosa Ivan

Wurf Cameron

Bora – Hansgrohe ✓

Gatto Oscar

Kämna Lennard

Laas Martin

McCarthy Jay

Sagan Juraj

Schachmann Maximilian

Schelling Ide

CCC Team ✓

Avermaet Greg Van

Barta Will

De Marchi Alessandro

Geschke Simon

Hirt Jan

Schär Michal

Zimmermann Georg

EF Pro Cycling ✓

Bettiol Alberto

Howes Alex

Keukeleire Jens

Martínez Dani

Powless Neilson

Urán Rigoberto

Woods Mike

Astana Pro Team ✓

Fraile Omar

De Vreese Laurens

Houle Hugo

Izagirre Gorka

Kudus Merhawi

Martinelli Davide

Sanchez Luis Leon

Team Sunweb ✓

Arensman Thymen

Benoot Tiesj

Donovan Mark

Hirschi Marc

Power Robert

Storer Michael

Wilder Ilan Van

Lotto Soudal ✓

Dewulf Stan

Frison Frederik

Goossens Kobe

Mertz Rémy

Van Moer Brent

Van der Sande Tosh

Wellens Tim

Team Jumbo – Visma ✓

Dumoulin Tom

Hofstede Lennard

Leezer Tom

Martens Paul

Plus Laurens De

Roglič Primož

Vingegaard Jonas

Deceuninck – Quick-Step ✓

Alaphilippe Julian

Bagioli Andrea

Cavagna Rémi

Declercq Tim

Devenyns Dries

Jungels Bob

Vansevenant Mauri

UAE Team Emirates ✓

Ardila Andrés

Costa Rui

Henao Sergio

Muñoz Cristian

Pogačar Tadej

Polanc Jan

Ravasi Edward

Groupama – FDJ ✓

Armirail Bruno

Bonnet William

Ladagnous Matthieu

Madouas Valentin

Molard Rudy

Roux Anthony

Seigle Romain

Cofidis ✓

Barceló Fernando

Herrada Jesús

Herrada José

Lafay Victor

Martin Guillaume

Maté Luis Angel

Périchon Pierre-Luc

Movistar Team ✓

Alba Juan Diego

Arcas Jorge

Elosegui Iñigo

Erviti Imanol

Jorgenson Matteo

Prades Edu

Verona Carlos

Team Arkéa – Samsic ✓

Anacona Winner

Barguil Warren

Bonnamour Franck

Declercq Benjamin

Owsian Lukasz

Pichon Laurent

Swift Connor

Total Direct Energie ✓

Burgaudeau Mathieu

Ferron Valentin

Gaillard Marlon

Grellier Fabien

Hivert Jonathan

Ourselin Paul

Simon Julien

Team Bahrain – McLaren

Buitrago Santiago

Caruso Damiano

Inkelaar Kevin

Landa Mikel

Mohorič Matej

Poels Wout

Teuns Dylan

