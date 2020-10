LIVE Cecchinato-Djere 6-7 5-7, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro si fa prendere dal nervosismo. Il serbo gioca meglio e conquista il secondo torneo in carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI CECCHINATO-DJERE

14.31 Si conclude qui la diretta live della finale dell’ATP 250 Sardegna: buona domenica e buon proseguimento di giornata!

14.29 Laslo Djere conquista il secondo torneo ATP in carriera dopo la vittoria a Rio de Janeiro battendo 7-6(2) 7-5 Marco Cecchinato che perde la prima finale in carriera le precedenti tre vinte. Un match molto combattuto e guerra di nervi considerando anche il finale di partita con qualche screzio tra i due: il serbo nel primo set ha brekkato in avvio per poi farsi rimontare, dominando poi il tie-break approfittando del nervosismo del siciliano. L’ex #16 al mondo, che sarà 77° al mondo da domani, spreca troppo le occasioni e gioca in maniera troppo difensiva: nel secondo parziale, infatti, il nuovo #53 al mondo trova ancora degli angoli impossibili e conquista il titolo. Si conclude qui una settimana molto positivo per il torneo tenutosi a Pula e per il movimento azzurro.

FINE SECONDO SET

5-7 GAME SET AND MATCH DJERE! Il serbo conquista l’ATP 250 Sardegna!

40-AD QUARTO MATCH POINT DJERE! Diritto diagonale vincente.

40-40 Altro diritto fuori di Djere! Ceck deve approfittarne.

30-40 Buona prima dell’azzurro.

15-40 DUE MATCH POINT DJERE! Altro diritto diagonale profondo.

15-30 Buona risposta in profondità di Djere.

15-15 DIFESA INCREDIBILE DI DJERE! Il serbo trova il rovescio lungolinea.

15-0 Buona prima di Ceck.

5-6 Djere conduce nel secondo set e si assicura il tie-break: il siciliano dovrà ancora difendersi.

40-30 Servizio e diritto del serbo.

30-30 Diritto diagonale in rete di Cecchinato: in difficoltà Djere.

30-15 In rete il diritto in manovra di Ceck.

15-15 Djere comanda lo scambio e chiude con lo smash dal centro del campo.

0-15 Contro smorzata vincente di Cecchinato: buon momento dell’azzurro.

5-5 BRAVISSIMO CECCHINATO! L’azzurro risale nel game con il diritto profondo e chiude con lo smash.

AD-40 Cecchinato attacca con il diritto lungolinea e il passante di Djere non passa.

40-40 Buona prima profonda di Cecchinato.

40-AD MATCH POINT DJERE! Il serbo comanda lo scambio e chiude lo smash: ha approfittato la lontananza dalla riga di Ceck.

40-40 Un parità che non ci voleva: diritto sul nastro di Cecchinato.

40-30 Grande smorzata di rovescio di Djere.

40-15 Servizio e volée di rovescio di Cecchinato.

30-15 Regalo di Djere! Rovescio in corridoio a due passi dalla rete.

15-15 Buon diritto angolato di Djere.

15-0 Contropiede vincente con il rovescio di Ceck.

4-5 Djere si conferma al servizio e conduce il set.

40-30 Diritto profondo di Ceck: Djere non ci arriva.

40-15 L’italiano trova lo strettino che gli apre il campo e chiude con la volée.

40-0 Cecchinato non riesce a manovrare con il diritto: in rete il colpo dal centro del campo.

30-0 Servizio e diritto del serbo.

4-4 Cecchinato si risolleva e ristabilisce la parità.

40-30 Servizio e diritto di Ceck: lunga la soluzione del palermitano.

40-15 Lunga la risposta di rovescio del serbo.

30-0 Altra palla corta dal centro del campo dell’azzurro.

15-0 Smorzata deliziosa di Ceck.

3-4 Confermato il break: ora è Djere a condurre il set.

AD-40 Djere costringe Cecchinato agli straordinari ma non basta: diritto vince diagonale.

40-40 L’azzurro non riesce a trovare continuità nei colpi: altro diritto lungo.

40-AD Scappa via il rovescio di Djere dal centro del campo.

40-40 Buona prima del serbo.

30-40 PALLA BREAK CECK! Spinge con il diritto il tennista azzurro inducendo l’avversario all’errore.

30-30 Djere continua a spingere: diritto in spinta dal centro del campo.

0-30 Buon diritto lungolinea di Cecchinato.

0-15 Lungo il diritto di Djere dopo la prima di servizio.

3-3 BREAK DJERE! Alla fine il serbo la spunta dopo che Ceck ha avuto ben quattro chance di vincere il game.

40-AD PALLA BREAK DJERE! Risposta profonda del serbo e Cecchinato lento in risposta.

40-40 Djere passa con il rovescio diagonale! Cecchinato immobile sottorete.

AD-40 Ottima discesa a rete di Cecchinato seguendo la prima di servizio.

40-40 Errore di Cecchinato: l’azzurro non riesce a trovare continuità.

AD-40 Regalo di Djere con il diritto: sconfortato getta la racchetta in terra-

40-40 SI FERMA SUL NASTRO LA SMORZATA DI CECK! Il siciliano continua a rispondere in fase difensiva e poi prova a interrompere il ritmo ma la palla corta non passa.

AD-40 Largo il rovescio difensivo del 25enne.

40-40 Diritto profondo in diagonale del serbo.

AD-40 Buona prima in kick dell’azzurro.

40-40 Ace esterno di Cecchinato.

40-AD PALLA BREAK DJERE! Altra chance per il balcanico.

40-40 Diritto profondo e angolato del serbo.

AD-40 Rovescio profondo di Cecchinato: Djere lento con i piedi e diritto in rete.

40-40 Buona prima dell’italiano.

30-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK DJERE! Diritto di Cecchinato in rete.

15-30 Ace dell’azzurro rettificato dall’arbitro e poi doppio fallo.

15-15 Diritto in corridoio di Cecchinato lento nello spostarsi dal lato del rovescio.

15-0 Servizio e volée alta di Ceck.

2-3 BREAK CECCHINATO! L’azzurro strappa di nuovo il servizio e può scappare.

30-40 Rovescio lungo di Cecchinato: Djere in controllo con da fondocampo.

15-40 Gran diritto di Djere: lungolinea imprendibile.

0-40 TRE PALLE BREAK CECK! Djere non trova il diritto dal centro del campo.

0-30 Altro rovescio profondo dell’azzurro: lento Djere nel posizionarsi con i piedi.

0-15 Ottimo contropiede con il rovescio di Ceck.

2-2 Cecchinato conferma il break e si risolleva nel secondo set.

40-30 Djere sbaglia scelta e con il diritto prova il contropiede: diritto in corridoio.

30-30 In rete la risposta di diritto del serbo.

15-30 Cross di rovescio vincente di Djere.

15-15 Buona prima centrale di Cecchinato.

0-15 Djere continua a tirare a tutto braccio con il diritto lungolinea.

2-1 ARRIVA IL BREAK A PULA! Cecchinato recupera il servizio.

40-AD Rovescio angolato di Cecchinato che non viene passato dal rovescio di Djere! Altra chance di break.

40-40 Doppio fallo di Djere! Fuori millimetrico della seconda del serbo.

AD-40 Rovescio sul nastro di Cecchinato che non trova la soluzione per chiudere il punto.

40-40 Diritto lungolinea vincente di Djere che non si lascia intimorire dalle difese dell’azzurro.

40-AD ALTRA PALLA BREAK CECK! Il siciliano continua a variare il ritmo.

40-40 Cecchinato deve alzare il proprio baricentro e giocare nei pressi della riga perché Djere continua ad approfittarne: diritto perforante diagonale.

40-AD TERZA PALLA BREAK CECCHINATO! Errore di Djere con il diritto.

40-40 CHAPEAU CECK! Rovescio lungolinea vincente del palermitano che prolunga il game.

40-30 Il serbo approfitta del momento e chiude il punto dal centro del campo.

30-30 Diritto lungolinea di Djere: in ritardo il siciliano.

15-30 Cecchinato aggredisce con il diritto e attacca con la volée alta.

15-15 Non trova le misure Cecchinato: recupero di Djere sulla smorzata e lob lungo.

0-2 BREAK DJERE! Il serbo trova il diritto lungolinea con Cecchinato in ritardo: il siciliano deve risollevarsi.

15-40 DUE PALLE BREAK DJERE! Il serbo continua a dominare gli scambi e trova il diritto diagonale vincente.

15-30 Ottimo recupero di Djere sulla smorzata e chiusura con la volée di diritto.

0-15 Si ferma sul nastro il diritto in spinta di Cecchinato.

0-1 Djere sta “pulendo le righe” e conduce nel secondo set.

AD-40 Ancora un punto in incredibile di Djere che trova la riga con il diritto incrociato.

40-40 Cecchinato regge lo scambio e trova il cross di diritto!

AD-40 Djere continua a remare da fondocampo: stecca Cecchinato.

40-40 Altra riga di Djere che trova il contropiede vincente.

40-AD Bravissimo Cecchinato che segue a rete il diritto lungolinea e chiude con la volée di diritto.

40-40 Ma Djere l’annulla prontamente: gran diritto da fondocampo.

30-40 PALLA BREAK CECK! Doppio fallo del balcanico.

30-30 Servizio e diritto lungolinea del serbo.

15-30 Di poco lungo il rovescio lungolinea di Cecchinato.

0-30 Cross di diritto del siciliano che deve approfittare anche degli eventuali problemi fisici dell’avversario.

0-15 Grande smorzata di Cecchinato con il rovescio.

INIZIO SECONDO SET

13.10 Laslo Djere conquista il primo parziale per 7 giochi a 6 vincendo per 7 punti a 3 il tie-break decisivo: nonostante i problemi fisici, il serbo conquista il set grazie alla solidità e il nervosismo finale del palermitano.

FINE PRIMO SET

7-3 PRIMO SET DJERE! Il serbo trova la soluzione vincente con il rovescio lungolinea e conquista il parziale.

3-6 Cecchinato lascia andare il braccio: diritto vincente in accelerazione.

2-6 Servizio e diritto di Cecchinato.

6-1 Ecco anche l’ace vincente e 5 set point per Djere.

5-1 Cecchinato non regge lo scambio: smorzata in rete nonostante uno Djere a mezzo servizio.

1-4 Ace del palermitano.

0-4 Doppio fallo del classe ’92.

3-0 Djere trova il rovescio lungolinea ai limite della rete che porta Cecchinato a distrarsi e sbagliare ancora con il rovescio.

2-0 CHE SCAMBIO! Rovescio in corridoio di Cecchinato che poi si sfoga lanciando un urlo e una racchetta.

0-1 Fuori di poco il rovescio in spinta di Cecchinato.

6-6 Il primo parziale si deciderà al tie-break!

40-30 Il serbo sale in cattedra con il diritto e attacca la rete con la volée smorzata.

30-30 Brutta risposta di Cecchinato con il rovescio.

15-30 Cecchinato si carica dopo uno scambio durissimo: in rete il rovescio difensivo di Djere.

0-15 Errore in uscita dal servizio Djere decisamente bloccato dal problema fisico.

12.55 Finisce qui il medical time out: Ceck già pronto in risposta.

12.53 Fisioterapista in campo per Djere.

6-5 Bravissimo ancora Cecchinato che si garantisce almeno il tie-break.

40-0 Ottima prima esterna dell’azzurro.

30-0 Rovescio tagliato di Ceck.

15-0 Errore di Djere in avanzamento: il serbo sembra dolorante.

5-5 Punto dominato da Djere che chiude il punto con lo schiaffo a volo: set molto combattuto.

40-30 Ace per il serbo.

30-30 Altro errore in uscita dal servizio di Djere!

30-15 Buona risposta sui piedi di Cecchinato con il diritto.

30-0 Ottimo recupero del serbo che poi chiude con lo smash diagonale.

15-0 Servizio e diritto in attacco di Djere.

5-4 Game a zero per Cecchinato: il primo del match.

40-0 Ottima prima dell’azzurro.

30-0 Ottimo kick di Cecchinato e diritto diagonale vincente.

15-0 Di poco largo il rovescio in risposta di Djere.

4-4 Djere scherza l’azzurro piazzando la palla corta e vincendo il punto con il lob.

40-15 Doppio fallo per Djere.

40-0 Ceck non regge la diagonale di diritto: tre game point per il serbo.

15-0 Cecchinato riesce sempre a far fare un colpo in più all’avversario che però chiude comunque con lo smash.

4-3 Bravissimo Cecchinato ad annullare la palla break e condurre il set.

AD-40 Altro servizio radente e diritto diagonale vincente.

40-40 Ottima prima di Ceck.

40-AD CHE RECUPERO DI DJERE! PALLA BREAK! Djere trova il rovescio in recupero sulla discesa a rete di Cecchinato.

40-40 Diritto lungolinea di Djere che approfitta del rovescio steccato del palermitano.

40-30 Servizio e diritto del classe ’92 che approfitta del rovescio in corridoio di Djere.

30-30 Cresce Djere che oltre alla solidità, abbina anche profondità nei colpi.

30-15 Ottimo rovescio in accelerazione in recupero di Cecchinato.

15-15 Ecco la prima smorzata vincente di Cecchinato!

0-15 Djere alza il ritmo e attacca la rete con il diritto diagonale in accelerazione.

3-3 Si combatte punto a punto a Pula: parità nel parziale.

40-15 Ottimo diritto lungolinea di Cecchinato che esce dallo scambio in maniera intelligente.

40-0 Altro ottimo diritto in avanzamento del serbo.

30-0 Altra buona prima del balcanico.

15-0 Servizio e diritto in contropiede di Djere.

3-2 Cecchinato trova un’altra battuta radente e conduce nel set.

40-30 Altro servizio esterno dell’italiano.

30-15 Buona prima dell’azzurro.

15-15 Djere non casca nel contropiede del palermitano e lo passa.

15-0 Diritto lungolinea di Cecchinato che permette di aprirsi il campo e di chiudere a rete.

2-2 Lunga la risposta dell’azzurro.

40-30 La riga aiuta Djere: Cecchinato sorpreso dal diritto profondo del serbo.

30-30 Di poco in corridoio il diritto di Cecchinato! Recupero a lato dell’azzurro.

15-30 Si ferma sul nastro il diritto di Djere lento indietreggiando.

15-15 Che passante di Ceck! Rovescio lungolinea delizioso sulla discesa a rete di Djere.

15-0 Servizio e diritto del serbo.

2-1 Ancora perfetto da sinistra: Ceck conferma il break.

40-30 Lunga la risposta di diritto di Djere.

30-30 Altra buona prima da sinistra per Ceck.

15-30 Termina in corridoio la smorzata del classe 1992.

15-15 Kick di Ceck che in mette in difficoltà Djere.

0-15 Secondo doppio fallo dell’azzurro.

1-1 CONTROBREAK CECCHINATO! Il palermitano interrompe il ritmo e trova il back in velocità di rovescio.

30-40 PALLA BREAK CECK! Altro scambio prolungato ma il siciliano approfitta di una palla alta con il rovescio in accelerazione.

30-30 Sin qui è Djere a comandare lo scambio da fondocampo: Ceck non regge sulla diagonale di diritto.

15-30 Lento in uscita dal servizio: si ferma sul nastro il rovescio di Djere.

15-15 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea: Ceck non regge lo scambio.

0-15 Largo il diritto di Djere: in corridoio la soluzione in spinta.

0-1 BREAK DJERE! Il balcanico è molto centrato e solido nel corso dello scambio più lungo sin qui: in rete il colpo in smorzata di Ceck.

30-40 BREAK POINT DJERE! Doppio fallo per il classe ’92.

30-30 Smorzata deliziosa del serbo: in ritardo l’azzurro.

30-15 Bravissimo Cecchinato: aggressivo sulla diagonale di rovescio, per poi aprirsi il campo con il diritto e chiudere a volo.

15-15 Buon diritto a sventaglio lungolinea di Cecchinato.

0-15 Djere subito aggressivo in risposta con il rovescio lungolinea.

0-0 Si comincia al Forte Village! Batte Ceck.

INIZIO PRIMO SET

12.05 Tra gli altri eventi in giro per il mondo, Sascha Zverev si contenderà il titolo di Colonia contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Mentre a San Pietroburgo, Borna Coric sfiderà Andrey Rublev.

12.03 Ci sono un po’ di tifosi: dai clienti del resort sino ad alcuni posti disponibili acquistabili nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

12.02 Giocatori in campo per il riscaldamento in Sardegna!

12.01 Il torneo sardo è stato un vero successo e soprattutto la bolla del resort ha retto eccetto per il caso Fabio Fognini, risultato positivo e mettendo a rischio il compagno di doppio Lorenzo Musetti.

11.59 Laslo Djere è già sicuro della posizione #63 al mondo: in caso di vittoria guadagnerebbe altre 10 posizioni.

11.58 Il serbo proverà a diventare il terzo della sua nazione dopo Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic a vincere almeno un titolo nel 2020.

11.56 Seconda finale ATP dopo la vittoria a Rio de Janeiro nel 2019 ai danni di Felix Auger-Aliassime nell’anno dopo considerando il best ranking alla posizione #27.

11.54 Anche Laslo Djere è stato tra i migliori nel corso del torneo: il serbo ha perso l’unico set contro Lorenzo Musetti, negando uno storico derby in Sardegna. Il serbo ha vinto 2-6 6-2 4-1 approfittando poi del ritiro del carrarese.

11.53 il 28enne inoltre ha avuto la meglio sull’americano Tommy Paul e dominato il lucky loser serbo Danilo Petkovic.

11.51 Il palermitano è giunto sin qui perdendo due set: uno contro Gianluca Mager, annullando anche un match point, e un altro contro Albert Ramos-Vinolas.

11.50 Cecchinato è giunto a Pula grazie ad una wild card: l’ultimo successo di un “invitato” ad un torneo è stato di il brasiliano Seyboth Wild a Santiago del Cile lo scorso febbraio.

11.48 Gli ultimi a vincere in Italia invece sono stati Filippo Volandri a Palermo nel 2006 nel pieno della carriera e Jannik Sinner l’anno scorso a Milano alle Next Gen Finals.

11.47 Si tratta della terza finale di un italiano in questo difficile 2020: Andreas Seppi ha perso a New York a inizio anno così come Gianluca Mager a Rio de Janeiro. L’ultimo successo azzurro ATP è di Lorenzo Sonego ad Antalya a giugno 2019.

11.45 Per lui sono giunti i quarti di finale di Todi e Parma dopo la pandemia, per poi riprendersi la scena anche a Roma con il secondo turno dopo il percorso cominciato attraverso le qualificazioni e il primo turno di New York.

11.43 Il best ranking al #16 è ancora lontano ma Ceck può dirsi soddisfatto e ripreso: 18 vittorie su 24 partite disputate dopo il lockdown.

11.41 Proprio perché in ripresa, come dimostrato con il terzo turno di Parigi, grazie anche a coach Sartori, il tennista italiano è rientrato in top100. Sicuro della posizione #77, vincendo balzerebbe al 66° posto mondiale.

11.39 Il tennista azzurro ha un’ottima tradizione a Santa Margherita da Pula: tre vittorie su tre finali raggiunte nelle partecipazioni ai Futures del 2014 e 2017.

11.37 Marco Cecchinato ha vinto a Busapest e Umago nel 2018, anno della consacrazione con la semifinale del Roland Garros, e l’anno scorso sempre su terra rossa a Buenos Aires.

11.35 Il tennista siciliano oggi disputa la sua quarta finale a livello ATP: il classe ’92 ha una media perfetta. 3 vittorie su altrettanti sfide agli atti conclusivi.

11.32 Si tratta del terzo confronto tra i due protagonisti di oggi: Marco Cecchinato ha vinto nel 2016 in una partita di qualificazione a Milano per poi bissare il successo anche a Umago ai quarti di finale nel 2018.

11.30 Si gioca sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula, al Forte Village Sardegna Open: è l’atto conclusivo del torneo in questa domenica soleggiata in terra sarda.

11.28 Salve a tutti e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula il siciliano va a caccia del successo finale per la definitiva rinascita.

Un periodo buio quello attraversato dal tennista del Bel Paese. Dopo l’exploit della semifinale raggiunta al Roland Garros nel 2018, Marco ha fatto fatica a rimettere insieme i pezzi del puzzle. Il giocatore italiano, infatti, era entrato in una spirale di negatività dalla quale non riusciva a uscire e che lo aveva visto precipitare inevitabilmente nel ranking ATP ben oltre la 100ma posizione. Sotto la gestione tecnica di Massimo Sartori, però, Cecchinato sembra davvero rinato e questo risultato, ricordando anche il terzo turno raggiunto a Parigi nel 2020, è la conferma di aver imboccato la strada giusta.

Oggi, però, ci sarà un avversario duro e solido. Djere, infatti, ha sconfitto ieri l’altro azzurro Lorenzo Musetti, mettendo in mostra un tennis molto concreto e pragmatico dal secondo parziale in avanti. Il problema fisico del 18enne nativo di Carrara ha posto fine anzitempo al match, ma la sensazione era che l’inerzia del confronto fosse cambiata in favore del balcanico. Pertanto un match complicato per l’italiano, che però guardando ai precedenti può sorridere. Cecchinato, infatti, è in vantaggio 2-0 e l’ultima vittoria risale a Umago (2018), dove il siciliano si impose nei quarti di finale. L’obiettivo è quello di replicare e di conquistare il quarto torneo in carriera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

