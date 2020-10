Tennis, Marco Cecchinato scala la classifica: il nuovo ranking ATP del siciliano e in caso di vittoria finale…

Marco Cecchinato, il ritorno. Potrebbe essere il titolo di un film, ma non è questo il caso. Il siciliano, dopo mesi di grandi difficoltà, sembra aver ritrovato la retta via. “Ceck“, infatti, ha battuto nettamente il serbo Danilo Petrovic nella semifinale dell’ATP di Sardegna 2020 e ha conquistato la finale del torneo sulla terra rossa sarda, dovendosela vedere domani contro l’altro balcanico Laslo Djere, che ha sconfitto l’altro azzurro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro nel terzo set per un problema al gomito.

Con questo risultato, Cecchinato è virtualmente n.77 del mondo (26 posizioni guadagnate in questa settimana), ma le chance per proseguire e concludere il cerchio ci sono. Nel caso, infatti, il nostro portacolori battesse Djere (in vantaggio nei precedenti 2-0) si porterebbe in graduatoria a quota 911 punti e quindi diventerebbe n.66 del mondo. Un’ascesa frutto di un nuovo feeling con il tecnico Massimo Sartori, che a quanto pare ha saputo rimotivare un giocatore che, dopo il grandissimo exploit del Roland Garros 2018 (semifinale), era sprofondato ben oltre la top-100.

Foto: LaPresse