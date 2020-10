Tennis, ATP Sardegna 2020: Marco Cecchinato cede in finale contro Laslo Djere

A Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, domenic 18 ottobre, sulla terra rossa sarda è stato disputato il match valido per la finale del tabellone principale di singolare maschile tra la wild card azzurra Marco Checchinato ed il serbo Laslo Djere, che ha visto la vittoria del secondo con il punteggio di 7-6 (3) 7-5 dopo due ore e un quarto di gioco.

Nel primo set scambio di break in avvio, poi i servizi iniziano a comandare ed i giochi scivolano via rapidi. L’unico sussulto arriva nel settimo game, quando Cecchinato deve annullare una palla break all’avversario. Si arriva al tie break, dove il serbo però parte fortissimo e scappa sul 4-0, per poi portarsi sul 6-1 e chiudere al terzo set point per 7-3 dopo 58 minuti.

Loading...

Loading...

Il secondo parziale si apre con il serbo che scappa sul 2-0, ma Cecchinato reagisce e addirittura infila tre giochi, portandosi anche avanti di un break. Al termine di un infinito sesto game Djere si riporta sul 3-3, poi nel decimo game Cecchinato annulla un match point al serbo, ma nulla può nel dodicesimo, quando il balcanico opera il break che vale il titolo per 7-5 in un’ora e 17 minuti.

Le statistiche indicano in 189 il numero totale di punti giocati, dei quali 98 vinti da Djere, che converte quattro delle undici palle break ottenute. Djere mette a segno tre ace, ma a fare la differenza sono i punti vinti sulla seconda: Djere ne conquista 18 su 30, Cecchinato soltanto 10 su 29.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse