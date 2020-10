LIVE Cecchinato-Djere, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: il siciliano a caccia del successo finale per la definitiva rinascita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

Il programma di Cecchinato-Djere – La cronaca di Cecchinato-Petrovic – Il ranking aggiornato di Marco Cecchinato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere. Sulla terra rossa di Santa Margherita di Pula il siciliano va a caccia del successo finale per la definitiva rinascita.

Un periodo buio quello attraversato dal tennista del Bel Paese. Dopo l’exploit della semifinale raggiunta al Roland Garros nel 2018, Marco ha fatto fatica a rimettere insieme i pezzi del puzzle. Il giocatore italiano, infatti, era entrato in una spirale di negatività dalla quale non riusciva a uscire e che lo aveva visto precipitare inevitabilmente nel ranking ATP ben oltre la 100ma posizione. Sotto la gestione tecnica di Massimo Sartori, però, Cecchinato sembra davvero rinato e questo risultato, ricordando anche il terzo turno raggiunto a Parigi nel 2020, è la conferma di aver imboccato la strada giusta.

Oggi, però, ci sarà un avversario duro e solido. Djere, infatti, ha sconfitto ieri l’altro azzurro Lorenzo Musetti, mettendo in mostra un tennis molto concreto e pragmatico dal secondo parziale in avanti. Il problema fisico del 18enne nativo di Carrara ha posto fine anzitempo al match, ma la sensazione era che l’inerzia del confronto fosse cambiata in favore del balcanico. Pertanto un match complicato per l’italiano, che però guardando ai precedenti può sorridere. Cecchinato, infatti, è in vantaggio 2-0 e l’ultima vittoria risale a Umago (2018), dove il siciliano si impose nei quarti di finale. L’obiettivo è quello di replicare e di conquistare il quarto torneo in carriera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP di Sardegna 2020 tra Marco Cecchinato e il serbo Laslo Djere: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse