Cecchinato-Djere, finale ATP Sardegna 2020: orario, tv, programma, streaming

A Santa Margherita di Pula, per quanto riguarda l’ATP Sardegna 2020 di tennis, domani, domenica 18 ottobre, si giocherà la finalissima del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Marco Cecchinato opposta al serbo Laslo Djere. Si gioca sul Forte Village Court, ma l’orario non è stato ancora definito.

Domani, domenica 18 ottobre, si terrà la finalissima del tabellone principale dell’ATP Sardegna 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Cecchinato-Djere in diretta tv su SuperTennis TV ed in streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis TV, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match

PROGRAMMA CECCHINATO – DJERE (18 OTTOBRE)

Forte Village Court

Orario da definire

Marco Cechinato (Italia, WC) vs Laslo Djere (Serbia)

DIRETTA TV – SuperTennis TV

DIRETTA STREAMING – Pagina Facebook SuperTennis TV

DIRETTA TESTUALE – OA Sport

