LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Supercoppa Italiana basket DIRETTA: si assegna il primo trofeo stagionale

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale della Supercoppa Italiana 2020. Si assegna il primo trofeo della stagione per il basket nostrano e se lo contendono le due squadre indicate fin da subito come le due grandi favorite e come le due rivali anche nella corsa alla Scudetto.

E’ il primo capitolo di una rivalità che, appunto, potrebbe assolutamente continuare per tutto l’anno, arrivando fino alla serie della finale Scudetto. Oggi ci si gioca la Supercoppa, trofeo vinto per tre volte negli ultimi quattro anni dall’Olimpia Milano e che invece la Virtus Bologna si è portata a casa solamente una volta nel 1995, proprio nella prima edizione.

Milano arriva alla finale dopo aver superato in semifinale la Reyer Venezia, trascinata dai canestri di Malcolm Delaney, una delle tante facce nuove in casa Olimpia. Nuovi arrivati importanti anche per la Virtus Bologna, che ha superato la Dinamo Sassari grazie alle giocate degli italiani Awudu Abass ed Alibegovic. Ovviamente scontro a distanza tra le due coppie Delaney-Rodriguez e Teodosic-Markovic, che saranno sicuramente decisive.

Olimpia Milano-Virtus Bologna, finale della Supercoppa Italiana 2020, è in programma alle ore 18.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

