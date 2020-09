Basket, Supercoppa Italiana 2020: Datome e Rodriguez letali, l’Olimpia Milano intasca il primo trofeo di stagione

Va all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana 2020 targata Eurosport. La formazione di coach Ettore Messina batte per 75-68 la Virtus Segafredo Bologna, che lotta fin quasi alla fine, ma non riesce a dare agli accorsi alla Segafredo Arena la gioia di un trofeo in casa. Miglior uomo della serata è Gigi Datome, che lascia il segno con 17 punti e i tiri decisivi, ma in doppia cifra vanno anche Kevin Punter con 14 e Malcolm Delaney con 11. Per le V nere di Sasha Djordjevic 13 di Amar Alibegovic e 12 di Awudu Abass e Julian Gamble, ma varie recriminazioni per l’1/9 da tre (pur con 8 assist) di Milos Teodosic. Per l’Olimpia è la quarta Supercoppa negli ultimi 5 anni e anche in generale; in questo senso raggiunge per numero di successi la Pallacanestro Treviso (l’ex Benetton, di cui l’attuale Treviso Basket non è tecnicamente continuazione diretta).

Che la partita abbia al proprio interno una carica agonistica non di poco conto si capisce dal fatto che, dopo i primi canestri delle rispettive squadre, non passa neanche un minuto e mezzo e Markovic prende fallo tecnico. Milano, nel complesso, riesce però a districarsi meglio tra le maglie nervose della sfida, e con Punter e Hines che recitano da protagonisti va sull’11-5 e poi sul 15-7. Bologna trova conforto nelle schiacciate di Gamble, ma la palla in mano all’Olimpia gira meglio, con il vantaggio che continua a oscillare tra le 5 e le 7 lunghezze fino al 21-16 di fine primo periodo.

Le V nere trovano il -3 con Weems (21-18), ma da quel momento Delaney diventa il trascinatore di Milano: sono due sue triple quelle che portano gli uomini di Messina sul +11 (31-20). Ad un certo punto la partita diventa Milano contro Gamble, che quasi da solo tiene in vita le V nere, che devono far fronte anche alla tripla di Datome del 39-27. Nel finale è Sergio Rodriguez a salire in cattedra, con il punteggio di metà gara che si fissa sul 45-33 anche se l’A|X Armani Exchange è priva di Micov dall’inizio del primo quarto e, per un momento, teme di perdere anche Delaney.

Il pericolo, per quest’ultimo, è scongiurato, ma ciò che cambia in campo è l’andamento del match: Bologna si ripresenta con grande aggressività, identica attenzione e riesce costantemente a rifarsi sotto. Nella prima metà del periodo è Alibegovic a fare da motore del recupero delle V nere, che risalgono fino al -6 (51-45). Esaurito il suo momento, arriva quello di Hunter, che fa diventare sempre più rumorosa quella parte della Segafredo Arena cui è consentito l’ingresso: a 10′ dal termine è 53-51.

L’ultimo quarto si fa accesissimo, con l’ingresso deciso in partita anche di Abass che mantiene particolarmente incerta la situazione. Lentamente, però, lo scarto torna ad allargarsi dopo l’unica tripla di Teodosic (61-58) e la schiacciata di Alibegovic (64-60). Datome piazza cinque punti di fila, Hunter e Alibegovic tentano di tenere in vita le V nere, Sergio Rodriguez le abbatte con la tripla che si rivela essere decisiva, quella del 72-65 a poco più di un minuto dal termine. Bologna chiude con un po’ di nervosismo, sottolineato dal tecnico a Teodosic che saluta anticipatamente la contesa, per Milano c’è invece solo la gioia per il primo trofeo vinto nella stagione 2020-2021.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-68 (21-16, 45-33, 53-51)

MILANO – Punter 14, Moretti, Micov 2, Moraschini 5, Rodriguez 9, Tarczewski 6, Biligha, Cinciarini 2, Delaney 11, Brooks, Hines 9, Datome 17. All. Messina

BOLOGNA – Tessitori ne, Abass 12, Pajola 2, Alibegovic 13, Markovic 3, Ricci 4, Adams 2, Hunter 9, Weems 5, Nikolic ne, Teodosic 6, Gamble 12. All. Djordjevic

