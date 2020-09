VIDEO Milano-Virtus Bologna 75-68, highlights Finale Supercoppa Italiana: Olimpia in trionfo con Gigi Datome

Milano ha vinto la Supercoppa Italiana 2020 di basket. L’Olimpia ha sconfitto la Virtus Bologna per 75-68 nella finale andata in scena proprio nel capoluogo emiliano, rispettando il pronostico della vigilia e chiudendo un torneo caratterizzato da otto successi in altrettanti incontri disputati. I meneghini si sono dimostrati superiori agli avversari, anche se un parziale di 8-18 nel terzo quarto ha regalato un’ultima frazione decisamente equilibrata, dove Milano ha fatto la differenza grazie alle giocate di Gigi Datome e del Chacho Rodriguez. Si tratta anche del primo successo sulla panchina lombarda per Ettore Messina. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Milano-Virtus Bologna, Finale della Supercoppa Italiana 2020 di basket.

VIDEO HIGHLIGHTS MILANO-VIRTUS BOLOGNA, SUPERCOPPA ITALIANA BASKET:

Credit Ciamillo