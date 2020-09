Basket, Supercoppa Italiana 2020: l’Olimpia Milano batte Venezia ed è la prima finalista

È l’Olimpia Milano la prima finalista della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Alla “Virtus Segafredo Arena” il team lombardo batte l’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 76-67 e domenica sfiderà la vincente della seconda semifinale tra Virtus Bologna e Dinamo Sassari per la conquista del trofeo.

Il primo quarto è nettamente favorevole all’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina trova subito punti pesanti da Delaney e Punter, la cui tripla fa segnare il primo allungo meneghino: 13-5. Venezia prova a risollevarsi affidandosi principalmente a Watt, mentre fatica a trovare la via del canestro dalla lunga distanza. Milano resta quindi in controllo e con la penetrazione di Delaney a fil di sirena chiude il primo periodo avanti di 11 lunghezze: 26-15.

Ad inizio secondo quarto l’Olimpia tocca il massimo vantaggio di +14 con la tripla di Brooks e l’appoggio a tabellone di Tarczewski. Gli orogranata continuano a non trovare la chiave di volta in fase offensiva, testimoniata dalle numerose palle perse e dai soli otto punti segnati in questo periodo. I lombardi piazzano un parziale di 8-0 negli ultimi minuti del primo tempo e vanno all’intervallo con il rassicurante margine di +20 (43-23).

Nel terzo quarto il parziale milanese si allunga fino all’11-0 prima che De Nicolao lo interrompa trasformando tre tiri liberi. I veneti rialzano un po’ la testa mettendo a segno due triple consecutive (le prime della gara dopo lo 0/10 iniziale) con Mazzola e Chappell. Quando si aggiunge alla lista anche Tonut i campioni d’Italia in carica accorciano fino al -12, per poi arrivare addirittura a -9. Un ingenuo fallo a rimbalzo di Daye a meno di 1” dalla sirena permette ai biancorossi di tornare in doppia cifra di vantaggio: 57-46.

I primi 5′ dell’ultimo quarto sono appannaggio delle difese, che concedono poco agli attacchi avversari. De Nicolao trascina Venezia a -7, ma la risposta milanese, targata Datome e Delaney, ristabilisce il vantaggio di undici lunghezze. Nell’ultimo minuto di gioco la Reyer si avvicina fino al -5 ma è ormai troppo tardi: il risultato finale è 76-67 per l’Olimpia.

TABELLINO

OLIMPIA MILANO – UMANA REYER VENEZIA 76-67 (26-15, 17-8, 14-23, 19-21)

MILANO – Delaney 19, Punter 15, Hines 12, Micov 9, Tarczewski 7

VENEZIA – Watt 19, Daye 12, De Nicolao 11, Tonut 8, Chappell 8

