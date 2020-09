Basket, Supercoppa Italiana 2020: la Virtus Bologna batte Sassari e raggiunge Milano in finale

Sarà la Virtus Bologna a sfidare domenica l’Olimpia Milano nella finale della Supercoppa Italiana 2020. Nella seconda semifinale di giornata, infatti, i ragazzi di Sasha Djordjevic battono in rimonta Sassari per 88-76 e, così, staccano il biglietto per domenica sera.

L’avvio del match è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si alternano in vantaggio, con la tripla di Bilan dopo poco meno di 4 minuti di gioco che dà il primo piccolo break a Sassari, che va sull’11-6. Va ancora la squadra di Pozzecco ed è il canestro dalla distanza di Spissu che dà il +6 a quattro minuti dalla fine del quarto. Fatica la Virtus Bologna a rispondere, con la squadra di Djordjevic che non trova la via per tirare a canestro. Servono, così, i tiri liberi, con Sassari che diventa più fallosa per riportare sotto i bolognesi, ma Bendzius li ricaccia a -7 a meno di un minuto dal primo mini intervallo. Un canestro di Adams fissa il punteggio sul 24-19 per Sassari dopo i primi 10 minuti.

Loading...

Loading...

Sono Hunter, con una bellissima schiacciata, ed Adams a tenere viva la Virtus Bologna, che accorcia a inizio secondo quarto e ad obbligare Pozzecco subito al timeout. Sbaglia malamente Pusica, mentre non lo fa Abass e si torna quasi in perfetta parità. Un tecnico a Pozzecco con Sassari in attacco evita alle V nere di subire un nuovo parziale negativo e si resta con i sardi avanti di 2 punti. È Spissu, ancora una volta dalla distanza, a riportare oltre il possesso il vantaggio di Sassari. Doppio tecnico a Spissu e Adams, palla a Bendzius, tripla e “ospiti” che allungano sul 36-28, con Teodosic che però risponde con la prima tripla della partita per la Virtus ed è il numero 44 delle V nere a tenere i suoi vicini nel punteggio. Ad un minuto dall’intervallo trova il primo canestro dalla distanza Alibegovic e Bologna torna a -2: il primo tempo si chiude con Sassari avanti 42-40.

Torna a +5 Sassari con tre liberi di Spissu, ma la Virtus risponde con la tripla di Ricci ed il canestro di Markovic che impatta il punteggio dopo il lunghissimo vantaggio sardo. Ed è ancora Markovic a segnare, questa volta dall’arco, per il primo vantaggio di Bologna, con i ragazzi di Pozzecco che invece non trovano più la via del canestro. Reagisce Sassari con due liberi ed il canestro di Tillman, rimasto ai box quasi tutto il primo tempo per una brutta botta alla spalla. Un fallo in attacco di Bilan causa la reazione di Pozzecco che prende il secondo tecnico e viene espulso. Due liberi di Bilan ed una tripla di Spissu riportano avanti gli “ospiti”, che vanno a +3. Controsorpasso con Adams e nuova tripla di Spissu per il 59-58 a 90 secondi dalla fine del quarto. L’ultima fiammata è delle V nere, si chiude il quarto sul 59-62.

Dopo 30 minuti anonimi dà la scossa Pusica con la tripla del pareggio. Arrivano le triple consecutive di Abass e Tessitori, con la Virtus che scappa via sul +6. Insistono i ragazzi di Djordjevic, che vanno a +10 con Sassari che prova a rispondere ma non riesce a ridurre il gap, mentre si arriva verso la metà del quarto. Percentuali troppo basse per i sardi, che vedono Bologna allungare ancora con Adams. La schiacciata di Alibegovic significa 64-78 per le V nere a 5 minuti dalla fine. Un gioco da tre punti di Burnell riporta Sassari ad un passivo ad una sola cifra. Risponde Abass con una tripla ed è di nuovo +14. Con meno di due minuti dalla fine è il canestro che chiude il discorso, con il match che finisce sul 76-88 per Bologna.

TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 76-88 (24-19, 18-21, 17-22, 17-26)

SASSARI – Bilan 24, Spissu 17, Burnell 13, Bendzius 11, Pusica 5

BOLOGNA – Teodosic 13, Abass 13, Tessitori 11, Adams 11, Alibegovic 9

