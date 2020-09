LIVE Musetti-Seppi 6-3 6-1, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: il toscano vince nettamente il derby azzurro e vola in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SEPPI

LA CRONACA DELLA PARTITA

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS MUSETTI-SEPPI

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA LORENZO MUSETTI NEL RANKING ATP? ENTRA NELLE TOP-170

PROGRAMMA, ORARIO, TV DELLA SEMIFINALE DI LORENZO MUSETTI

12.51 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della sfida tra Lorenzo Musetti e Andreas Seppi e buon proseguimento di giornata.

12.47 Lorenzo Musetti continua la sua striscia positiva conquistando la vittoria nel derby contro Andreas Seppi. Il toscano al prossimo turno incontrerà uno tra Salvatore Caruso e Lloyd George Harris.

6-1 MUSETTI! Il toscano vince meritatamente il derby con Seppi e approda alle semifinali del Challenger di Forlì.

40-A Terribile doppio fallo di Seppi.

40-40 Seppi si salva col servizio.

40-A Incredibile Musetti! Sul preciso dritto ad incrociare di Seppi trova un passante favoloso!

40-40 Rovescio lungo linea ad una mano di Musetti che inchioda Seppi!

40-30 Seppi trova la giusto profondità col rovescio, il back di Musetti è troppo lungo.

30-30 Il toscano trova un gran rovescio che manda in crisi Seppi.

30-15 Musetti prova a forzare sulla seconda dell’avversario ma sbaglia.

15-15 Prima vincente di Seppi.

0-15 Gratuito col rovescio di Seppi.

5-1 Musetti. Il toscano in totale controllo della partita.

40-0 Musetti in totale controllo, questa volta chiude col dritto.

30-0 Servizio e palla corta morbidissima di Musetti, il tentativo di recupero di Seppi si spegne in rete.

15-0 Prima e dritto vincente di Musetti.

4-1 BREAK MUSETTI! Il toscano ad un passo dalle semifinali.

40-A Musetti si apre il campo col dritto, gioca una buona palla corta, Seppi ci arriva ma il toscano chiude con una comoda volée alta.

40-40 Accelerazione devastante di Musetti che costringe all’errore Seppi.

A-40 ACE SEPPI!

40-40 Seppi si salva col servizio.

30-40 Smorzata precisa di Musetti, il tentativo di recupero di Seppi si spegne in rete. Palla break per il toscano.

30-30 Questa volta è Seppi a regalare il punto all’avversario con un comodo rovescio sparato in rete.

30-15 Rovescio ad incrociare molto incisivo di Musett, in rete il tentativo di lungo linea di Seppi.

30-0 Serve and volley dall’altoatesino.

15-0 Buon servizio di Seppi sul quale Musetti sbaglia la risposta.

3-1 Musetti. Vola via veloce il game al servizio del toscano.

40-0 Prima e palla corta di Musetti da manuale.

30-0 Prima al centro vincente di Musetti.

15-0 Sfortunato Seppi, il rovescio di Musetti pizzica la linea e manda fuori giri l’altoatesino che non colpisce la palla.

2-1 BREAK MUSETTI! Il toscano sfrutta qualche imprecisione di troppo dell’avversario.

30-40 Spettacolare Musetti che piazza un rovescio lungo linea da antologia!

30-30 Ottima accelerazione di dritto di Musetti che prende in contropiede Seppi che sbaglia il rovescio difensivo.

30-15 Brutto errore dell’altoatesino col rovescio in uscita dal servizio.

30-0 Prima vincente di Seppi.

15-0 Musetti prova a ribaltare lo scambio col dritto ma il colpo finisce lungo.

1-1. Bravo Musetti a recuperare da una situazione di difficoltà.

40-30 ACE MUSETTI!

30-30 Musetti trova la giusta profondità col rovescio che manda fuori giri Seppi.

15-30 Servizio e dritto vincente di Musetti.

0-30 Scelta stranissima di Musetti che trova un grande lungo linea sale a rete ma invece di tirare un comodissimo smash appoggia una sorta di palla corta, Seppi ci arriva e chiude col dritto in corsa.

0-15 Risposta di rovescio profondissima di Seppi sulla seconda di Musetti, il toscano sbaglia il seguente dritto.

1-0 Seppi. Game abbastanza agevole per l’altoatesino.

40-15 Bravo Seppi ad entrare in campo, spingendo col rovescio e chiudendo con lo smash.

30-15 Musetti attacca ancora col rovescio ma la palla termina out.

15-15 Questa volta il toscano forza troppo il dritto sulla seconda di Seppi e sbaglia.

0-15 Ottima risposta di Musetti sulla seconda dell’altoatesino.

INIZIA IL SECONDO SET! Al servizio Seppi.

6-3 MUSETTI! Il toscano conquista il primo set.

40-0 Ancora un prima vincente al centro di Musetti.

30-0 Prima al centro devastante del toscano.

15-0 Musetti apre bene il game con la prima esterna e il dritto in avanzamento.

5-3 Musetti. Nonostante un po’ di difficoltà Seppi rimane in scia.

A-40 Prima esterna e smorzata incredibile di Seppi!!!

40-40 Musetti trova una buona risposta sulla seconda dell’altoatesino che sbaglia il seguente rovescio.

A-40 Servizio vincente di Seppi.

40-40 Seppi è bravo a trovare la giusta profondità dei colpi mandando fuori giri Musetti che sbaglia il back.

40-A Meraviglioso Musetti!!!! Il toscano prima domina lo scambio da fondo campo col dritto poi piazza una smorzata favolosa!

40-40 Musetti spreca con il dritto anche il secondo set point.

30-40 Che rischio Seppi! L’altoatesino si salva con un dritto lungo linea che pizzica la riga di fondo campo.

15-40 Pesantissimo doppio fallo di Seppi, Musetti ha due palle per vincere il primo set.

15-30 Incredibile errore di Seppi che prova il servizio e dritto che finisce in rete.

15-15 Ottima accelerazione del toscano col rovescio ad incrociare, il lungo linea di Seppi è troppo lungo.

15-0 Seppi accelera bene col dritto, il recupero di Musetti è lunghissimo.

5-2 MUSETTI!!!! Ultimo scambio meraviglioso con Seppi chiamato a rete e Musetti che prova il lob, l’altoatesino tenta di risolvere con lo smash ma il 18enne piazza un dritto in contropiede favoloso!

A-40 Bravissimo Musetti che trova un rovescio in salto che pizzica l’incrocio delle righe.

40-40 Questa volta è Musetti a regalare un errore non forzato col dritto a sventaglio in rete.

A-40 Seppi prova a spingere sulla seconda di Musetti ma il suo rovescio si spegne in rete.

40-40 Doppio fallo del giovane azzurro.

40-30 Ancora un’ottima prima di Musetti.

30-30 Seppi prova a beffare l’avversario con una palla corta ma Musetti ci arriva e piazza una demi-volée strettissima vincente.

15-30 Sfortunato Musetti che scivola sul recupero di rovescio, ne approfitta Seppi che tira un lungo linea di dritto in contropiede.

15-15 Prima vincente di Musetti.

0-15 Musetti si apre bene il campo ma sbaglia la palla corta che finisce in rete.

4-2 BREAK MUSETTI! Seppi sbaglia incredibilmente il back.

30-40 Musetti stecca completamente il rovescio da fondo campo.

15-40 Grave errore di Seppi col dritto che concede due palle break a Musetti.

15-30 Tentativo fallito di serve and volley di Seppi sulla seconda.

15-15 Errore del tennista numero 180 al mondo sulla seconda di Seppi.

0-15 Fortunato Musetti, il suo rovescio deviato dal nastro inganna Seppi che sbaglia il dritto in avanzamento.

3-2 Musetti. Il numero 180 del mondo si riporta avanti.

40-30 Ancora un errore del giovane azzurro che sbaglia la misura del dritto.

40-15 Musetti sbaglia il tempo per salire a rete e la sua demi-volée è larga.

40-0 Servizio e dritto di Musetti, out il recupero dell’altoatesino.

30-0 Sfortunato Seppi che si apre bene il campo ma il dritto a sventaglio viene deviato dal nastro e termina in corridoio.

15-0 Favoloso Musetti che ribalta lo scambio con un dritto lungo linea perfetto!

2-2. Seppi soffre ma alla fine porta a casa il game.

A-40 Seppi costringe a correre Musetti che alla fine sbaglia il recupero col dritto.

40-40 Musetti trova la profondità col rovescio e manda fuori giri il numero 97 del mondo.

A-40 Prima vincente di Seppi.

40-40 Niente break per Musetti. Il giovane azzurro prende in mano lo scambio ma sbaglia il dritto vincente.

30-40 Grave errore di Seppi che tira al centro della rete un comodo rovescio da fondo campo.

30-30 Il 18enne di Carrara forza col dritto sulla seconda di Seppi ma sbaglia completamente il colpo.

15-30 Servizio e dritto di Seppi che finisce out.

15-15 Seppi tiene bene lo scambio, il tentativo di dritto di Musetti si spegne sul nastro.

0-15 Gran risposta di Musetti col dritto sulla seconda di Seppi.

2-1 Musetti, primo numero del ragazzo di Carrara che spara il suo marchio di fabbrica, il rovescio lungolinea a una mano.

40-15 Palla corta piuttosto alta di Musetti, Seppi ci arriva, ma il suo rovescio finisce in corridoio.

30-15 Servizio e dritto di Musetti, non recupera Seppi con il rovescio.

15-15 Primo ace di Musetti.

0-15 Scambio molto ben gestito da Seppi sulla diagonale sinistra, l’altoatesino chiude all’incrocio delle righe su quel lato di campo.

1-1 Buona prima di Seppi.

40-30 Musetti spreca con lo smash in rete a punto fatto, solita difesa di livello di Seppi dopo che entrambi si erano mossi molto bene.

30-30 Appena lungo il rovescio di Musetti, scambio in cui entrambi si sono difesi bene pur nella brevità.

Chiamata del giudice di sedia, si rigioca il punto.

15-30 Seppi chiama a rete Musetti con la palla corta di dritto, il toscano risponde presente e lo passa ancora con il dritto.

15-15 Risposta di dritto di Musetti lunga.

0-15 Prende lentamente campo Musetti con il rovescio e va a prendersi il punto.

1-0 Musetti, in corridoio la risposta di Seppi con il dritto.

40-15 Prima vincente di Musetti.

30-15 Scambio mediamente lungo, il primo a colpire male di dritto è Seppi.

15-15 Prova il contropiede di dritto Seppi dal centro, ma lo mette in corridoio.

0-15 Cerca subito il rovescio lungolinea Musetti, ma senza successo.

11:27 Giocatori alle loro sedie, si comincia!

11:24 Seppi ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, sarà dunque Musetti il primo a servire.

11:22 Sono in campo i due giocatori, che iniziano ora a effettuare il palleggio di riscaldamento in una Forlì ancora con qualche nuvola nel cielo.

11:20 C’è ancora dell’attesa.

11:15 Mentre si attendono l’ingresso in campo e il riscaldamento dei giocatori, ricordiamo anche che sono in corso, per uomini e donne, le qualificazioni al Roland Garros con sette italiani (5 donne e 2 uomini) impegnati oggi; c’è anche Fabio Fognini ad Amburgo contro il norvegese Casper Ruud, ma ci sono anche i sorteggi del tabellone principale al Roland Garros, al via domenica, come da tradizione che dura ormai da quasi 15 anni con una domenica in più rispetto agli altri Slam.

11:10 Il Challenger di Forlì finora ha dato varie soddisfazioni al tennis italiano: si è detto dei cammini di Musetti, Seppi e anche di un Caruso finora bravo a far valere la sua testa di serie numero 4, ma anche Andrea Pellegrino ha regalato una bella vittoria, ieri, contro il britannico Cameron Norrie, numero 2 del seeding.

11:05 Dieci minuti all’inizio dell’incontro.

11:00 Il vincitore del derby Musetti-Seppi affronterà uno tra Salvatore Caruso e il sudafricano Lloyd Harris, impegnati più tardi.

10:55 Soltanto a livello Challenger il bilancio di Musetti contro gli italiani è 6-4, contro il 19-13 di Seppi, che ha anche un ben più ampio, in senso generale, 38-28.

10:50 Questo primo confronto tra i due giocatori ha un sapore in qualche modo storico, dato che Musetti si propone di essere parte di un futuro del tennis italiano che vede già in Matteo Berrettini una realtà solida, in Jannik Sinner un futuro roseo e in altri giocatori ben noti agli addetti ai lavori speranze non di poco conto. Seppi, invece, è l’uomo che al tennis italiano ha dato tantissimo nella sua parabola professionistica, ancora caratterizzata in questo 2020 da una finale all’ATP 250 di New York nello scorso febbraio.

10:45 Benvenuti, dunque, alla DIRETTA LIVE dello scontro tra Lorenzo Musetti e Andreas Seppi che vale un posto in semifinale al Challenger di Forlì.

10:12 C’è subito un aggiornamento: Erlich e Vasilevski vincono il doppio precedente per walkover, con Glasspool e Norrie che dunque non giocheranno. A seguito di ciò, è certo che Musetti e Seppi scenderanno in campo alle ore 11:15.

Musetti-Gabashvili – Musetti-Tiafoe – La presentazione

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Challenger di Forlì tra Lorenzo Musetti e Andreas Seppi.

18 anni di differenza, una vera e propria generazione, due stili completamente differenti: a Forlì, oggi, uno dei più importanti possibili rappresentanti del futuro del tennis italiano affronta l’uomo che ha dato certezze dal 2004, l’anno in cui è esploso, sui campi di mezzo mondo, battendo un po’ tutti i più forti, passando dalla generazione di Cañas e Hewitt a quella di Zverev e Khachanov, con i picchi chiamati Federer e Nadal.

Nel corso del torneo Musetti ha sconfitto il russo Teymuraz Gabashvili per 6-2 6-4 e, ieri, il numero 1 del seeding (anche lui con wild card), l’americano Frances Tiafoe per 6-4 5-7 6-2. Seppi, invece, ha esordito sconfiggendo il francese Jules Okala per 7-6(5) 6-2 e il brasiliano Thomaz Bellucci, un tempo vicino ai primi 20, ma ora crollato in classifica, per 7-5 6-3.

La sfida forlivese è molto attesa, ed era stata talmente in qualche modo anticipata da esaurire in anticipo le disponibilità in merito ai posti disponibili nell’attuale epoca di distanziamento sociale. Sono rimasti in gara, oltre a Musetti e Seppi, anche altri due italiani: Salvatore Caruso (che, se dovesse battere il sudafricano Lloyd Harris, affronterebbe il vincente di questo incontro) e Andrea Pellegrino.

Il match tra Lorenzo Musetti e Andreas Seppi comincerà non prima delle ore 11:20 circa, e comunque dopo il doppio che coinvolge da una parte i britannici Lloyd Glasspool e Cameron Norrie e dall’altra l’israeliano Jonathan Erlich (noto specialista) e il bielorusso Andrei Vasilevski. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events