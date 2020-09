Challenger Forlì 2020, Lorenzo Musetti in semifinale: data, programma, tv, streaming. L’avversario dell’azzurro

Lorenzo Musetti si è qualificato alle semifinali del Challenger di Forlì, torneo di tennis in corso di svolgimento sulla terra rossa della località romagnolo. Il 18enne italiano ha sconfitto l’esperto Andreas Seppi, eliminando così un altro top-100 del ranking ATP. Il nostro portacolori ha dominato contro il connazionale dopo aver già liquidato Stan Wawrinka e Kei Nishikori agli Internazionali d’Italia. L’azzurro tornerà in campo domani (venerdì 25 settembre) per fronteggiare il vincente del confronto tra l’italiano Salvatore Caruso e il sudafricano Llyod Harris.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio della semifinale con Lorenzo Musetti al Challenger di Forlì. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’ATP Challenger, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-CARUSO/HARRIS, OTTAVO CHALLENGER FORLÌ: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 25 SETTEMBRE:

Orario da definire Lorenzo Musetti vs Salvatore Caruso/Llyod Harris

MUSETTI-CARUSO/HARRIS , COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Diretta streaming sul sito dell’ATP Challenger

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events