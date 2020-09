Tennis, Challenger Forlì 2020: Lorenzo Musetti regola in due set Teymuraz Gabashvili e accede al secondo turno

Buona la prima per Lorenzo Musetti. Il classe 2002 nativo di Carrara, dopo le luci della ribalta del Foro Italico a Roma (ottavi di finale conquistati agli Internazionali d’Italia 2020), inizia bene la propria avventura nel Challenger di Forlì. L’azzurrino, presente in tabellone grazie a una wild card, ha sconfitto in maniera abbastanza agevole il russo (n.262 del mondo) Teymuraz Gabashvili con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match condotto con grande sicurezza da Musetti che solo all’inizio del secondo set ha avuto un piccolo passaggio avuto, ma poi è stato bravo a rimettere le cose al loro posto e a conquistare l’accesso al secondo turno dove se la vedrà contro l’americano Frances Tiafoe, testa di serie n.1 del torneo (n.67 del mondo). Un incontro impegnativo per il 18enne del Bel Paese, intenzionato però a continuare la sua ascesa.

Nel primo set l’avvio è subito convincente: terzo game e break centrato al terzo tentativo. Fa vedere la solita grande manualità Musetti, adoperando sapientemente il rovescio in back e cambiando di ritmo con il dritto. Le variazioni mettono in difficoltà Gabilashvili, incapace di trovare il timing giusto sulla palla. Nel settimo gioco arriva un altro break che Lorenzo conferma nel proprio turno al servizio, completando l’opera senza concedere neanche un quindici. Una frazione che va in archivio con 4 ace firmati dall’azzurrino e un convincente 76% alla voce “punti ottenuti con la prima”. Decisamente apprezzabile anche il dato dei punti conquistati con la seconda pari al 60%.

Loading...

Loading...

Nel secondo set un piccolo calo di tensione. L’italiano non capitalizza due palle break in apertura e subisce il break del russo nel gioco successivo. Ci mette un pochino per resettare il n.181 del mondo, ma poi cambia marcia rispetto al suo avversario. Il dritto diventa un’arma e i break del quinto e del settimo game cambiano la storia. Non è super pragmatico il 18enne nativo di Carrara, visto i quattro match point sprecati nel nono gioco, ma poi la chiosa arriva nel proprio turno di battuta (6-4). “L’illusionista” archivia la pratica con 7 ace, il 75% dei punti vinti con la prima di servizio e il 69% con la seconda.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse