Tennis, Challenger Forlì 2020: Lorenzo Musetti fa fuori Frances Tiafoe e vola ai quarti di finale! Grande risultato per l’azzurrino

Lorenzo Musetti colpisce ancora! Il 18enne (n.181 del mondo) elimina negli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Forlì (Italia) la testa di serie n.1 del torneo Frances Tiafoe (n.67 ATP). Una vittoria di grinta e di qualità di Musetti, per 6-4 5-7 6-2 in 2 ore e 15 minuti di partita. Il giocatore nativo di Carrara, infatti, ha fatto vedere di che pasta è fatto nel terzo parziale, rimontando dal 2-0 e chiudendo per 6-2. Un riscontro di prestigio contro un tennista di non poco conto, ricordando i quarti di finale raggiunti l’anno scorso agli Australian Open dall’americano. Nel prossimo turno lo attende il vincente del confronto tra Andreas Seppi (n.97 ATP) e il brasiliano Thomaz Bellucci (n.296 del ranking). Con questo riscontro, Lorenzo sarebbe n.171 del mondo (virtuale).

Nel primo set si comprende fin da subito il tema del confronto: da un lato l’esuberanza fisica di Tiafoe e dall’altro la manualità di Musetti. L’azzurrino è più continuo nel proprio gioco e con il suo rovescio fa male: nel quinto game, recuperando da una situazione da 40-0, strappa il servizio ai vantaggi al rivale mettendo in mostra un colpo più bello dell’altro. E’ bravo Lorenzo poi ad annullare una palla del controbreak all’americano, costringendolo a spostarsi più del dovuto. Con autorevolezza il classe 2002 del Bel Paese non tentenna alla battuta, facendo proprio il parziale sul 6-4, forte dell’80% dei punti vinti con la prima di servizio (2 ace) e il 41% dei quindici conquistati contro la seconda in battuta di Tiafoe.

Nel secondo set si segue l’andamento al servizio, con lo statunitense che aumenta la profondità dei propri colpi. L’italiano comincia a risentire della crescita di livello del rivale, facendo nello stesso tempo meno male coi suoi colpi da fondo. Dopo aver annullato tre palle break nell’ottavo game, Musetti deve capitolare nel dodicesimo, perdendo a zero il proprio turno al sevizio e il parziale per 7-5. Decisamente salite le percentuali di efficienza al servizio di Tiafoe: l’88% dei punti vinti con la prima e il 90% con la seconda, senza concedere neanche una palla break.

Nel terzo set l’inizio è tutto di marca americana: il n.67 del ranking parte fortissimo, tenendo il servizio in apertura e strappando a zero la battuta a Musetti. L’inerzia del confronto sembra nelle mani dello statunitense e invece l’azzurrino trova delle energie insospettabili. Sì, perché fa terra di conquista nei turni al servizio di Tiafoe, quasi sorpreso dalla reazione del tennista del Bel Paese. Dritto e rovescio sono di alta qualità e con una serie di 6 giochi a zero chiude con tre ace nel suo ultimo turno in battuta, centrando l’accesso ai quarti di finale. Una vittoria, dunque, di livello per Lorenzo condita da 6 ace, il 73% dei quindici conquistati con la prima di servizio e il 52% con la seconda.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events