Tennis, ATP Challenger Forlì 2020: Lorenzo Musetti domina il derby con Andreas Seppi e conquista la semifinale

Lorenzo Musetti accede alle semifinali dell’ATP Challenger di Forlì. Il toscano ha superato nettamente nel derby azzurro Andreas Seppi in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Un’altra grande prestazione per il giovane tennista toscano, che ha dominato contro l’esperto connazionale, confermandosi in un periodo davvero eccezionale dopo gli ottavi di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia.

Buon inizio di partita di Musetti, che si procura subito una palla break nel quarto game. Il toscano, però, sbaglia con il dritto e Seppi si salva. Un break che è comunque nell’aria e che arriva nel sesto game, con l’altoatesino che fatica a tenere il ritmo del più giovane connazionale e cede il servizio. Musetti mantiene alto il proprio livello e vince tutti i punti importanti, conquistando la prima frazione per 6-3.

Loading...

Loading...





Il secondo set è un monologo del nativo di Carrara. Musetti strappa il servizio nel terzo game ad un Seppi davvero troppo falloso. Il quinto game è una battaglia ed è anche quello decisivo: Seppi salva prima una palla break con l’ace, poi è costretto a cedere nuovamente la battuta sull’ennesima accelerazione del toscano. Musetti non si volta più indietro e chiude il set per 6-1, conquistando l’accesso alle semifinali.

Per il 18enne di Carrara ci potrebbe essere un nuovo derby azzurro all’orizzonte. Infatti Musetti affronterà il vincente del match tra Salvatore Caruso e il sudafricano Lloyd Harris. Il siciliano parte con il favore del pronostico e la speranza è quella di vedere una semifinale tutta italiana e molto avvincente.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events