LIVE Musetti-Nishikori, Internazionali d’Italia DIRETTA: esame nipponico per il giovane azzurro

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che mette di fronte Lorenzo Musetti e il giapponese Kei Nishikori.

Dopo la magnifica notte di martedì contro Stan Wawrinka, è il momento di un’altra sessione serale sul Campo Centrale per Lorenzo Musetti, che nell’ultimo match di giornata si ripresenta là dove forse nessuno avrebbe osato mai sperare all’inizio non solo del torneo, ma anche delle qualificazioni, da lui superate con brillantezza prima e orgoglio poi. L’ostacolo di stasera, però, è ben diverso da Wawrinka.

Kei Nishikori, infatti, è giocatore di comprovata solidità di gioco, anche se in questo momento le incognite sulla sua forma sono tante. Al di là del suo rendimento sulla terra rossa, che in linea generale rimane buono, il problema del nipponico è che, tra infortuni e positività al coronavirus, è riuscito a tornare in campo dopo un anno dall’ultima volta a Kitzbühel, vincendo la sua prima partita al Foro Italico contro Albert Ramos-Vinolas.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’incontro sarà l’ultimo di una serie di tre che caratterizzeranno la giornata italiana e il suo tentativo di andare ad aumentare il contingente agli ottavi, che è già composto da Matteo Berrettini, Stefano Travaglia (uno contro l’altro) e Jannik Sinner. Quest’oggi, infatti, ci sono anche gli impegni prima di Fabio Fognini e poi di Lorenzo Sonego, l’uno sul Centrale (a chiudere la sessione diurna) e l’altro sul Grandstand.

Lorenzo Musetti e Kei Nishikori scenderanno in campo non prima delle 20:45 e comunque non prima della fine dell’interessantissimo match femminile tra la numero 3 del seeding e vincitrice degli Australian Open, l’americana Sofia Kenin, e la finalista degli US Open, la bielorussa Victoria Azarenka. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

