Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking Atp? L’azzurro entra in top-200 con gli ottavi a Roma!

Lorenzo Musetti sta regalando grandissime magie agli Internazionali d’Italia 2020, Masters 1000 di tennis in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il 20enne, dopo aver liquidato lo svizzero Stanislas Wawrinka, ha sconfitto il giapponese Kei Nishikori in due rapidi set e si è così qualificato agli ottavi di finale. Un risultato davvero di lusso per il 18enne, ormai definitivamente esploso nel circuito che conta.

Il risultato ottenuto questa sera nella capitale gli permette di fare un enorme balzo in avanti nel ranking ATP: al momento è virtualmente numero 179 al mondo con 319 punti all’attivo, migliorandosi così di 22 piazze rispetto a questa mattina e di 70 rispetto alla graduatoria con cui aveva incominciato la settimana. Il toscano si è dunque entrato nella top-200 e proverà a migliorarsi già domani, cercando di vincere il suo ottavo di finale per regalarsi un probabile quarto contro Novak Djokovic. Si tratta ovviamente del suo best-ranking, al momento è il miglior under 19 al mondo.

