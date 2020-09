Internazionali d’Italia 2020 oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco (17 settembre)

Oggi, giovedì 17 settembre, si terrà la quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Nella giornata odierna, sulla terra rossa di Roma, si completerà il quadro del secondo turno, sia per quanto riguarda il tabellone maschile sia per quello femminile, oltre che per i tornei di doppio. Andiamo a scoprire orari, programma e ordine di gioco, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui la manifestazione sarà visibile in tv e streaming. Per quanto riguarda i tornei del singolare, saranno in campo tre portabandiera dell’Italia: si tratta di Fabio Fognini, che affronterà Ugo Humbert, Lorenzo Sonego, che sfiderà Casper Ruud, e Lorenzo Musetti, che se la vedrà con Kei Nishikori. Sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, e gli incontri WTA in diretta tv su SupertennisTv. OA Sport vi offrirà, inoltre, la Diretta Live testuale dei match di Musetti, Sonego e Fognini. Loading... Loading...

INTERNAZIONALI D’ITALIA: ORDINE DI GIOCO 17 SETTEMBRE 2020

CENTRALE

Dalle ore 11.00

R32 (Q) Pedro Martinez VS (12) Denis Shapovalov

R32 (9) Garbiñe Muguruza VS Cori Gauff

R32 (7) Fabio Fognini VS Ugo Humbert

Non prima delle ore 19.00

R32 (3) Sofia Kenin VS (SE) Victoria Azarenka

R32 (Q) Lorenzo Musetti VS Kei Nishikori

PIETRANGELI

Dalle ore 11.00

R32 (14) Anett Kontaveit VS Svetlana Kuznetsova

R32 (13) Milos Raonic VS Dusan Lajovic

R32 (Q) Irina-Camelia Begu VS (7) Johanna Konta

R32 (5) Kiki Bertens VS Polona Hercog

Non prima delle ore 19.00

R32 (Q) Dominik Koepfer VS (5) Gael Monfils

GRAND STAND ARENA

Dalle ore 11.00

R32 (8) Diego Schwartzman VS John Millman

R32 Yulia Putintseva VS (8) Petra Martic

R32 Hubert Hurkacz VS (9) Andrey Rublev

R32 Casper Ruud VS Lorenzo Sonego

CAMPO 1

Dalle ore 11.00

R32 (Q) Daria Kasatkina VS Katerina Siniakova

R32 (Q) Arantxa Rus VS (12) Marketa Vondrousova

R16 (WC) Giulia Gatto-Monticone / Jasmine Paolini VS (6) Veronika Kudermetova / Katerina Siniakova

R16 Hayley Carter / Luisa Stefani VS (Alt) Cori Gauff / Christina Mchale

CAMPO 2

Dalle ore 11.00

R16 Jeremy Chardy / Fabrice Martin VS (8) Wesley Koolhof / Nikola Mektic

R16 Mate Pavic / Bruno Soares VS Sander Gille / Joran Vliegen

R16 Maximo Gonzalez / Diego Schwartzman VS Max Purcell / Luke Saville

R16 Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic VS (4) Marcel Granollers / Horacio Zeballos

CAMPO 3

Dalle ore 11.00

R16 (3) Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko VS Lucie Hradecka / Andreja Klepac

R16 (7) Shuko Aoyama / Ena Shibahara VS Simona Halep / Monica Niculescu

R16 (1) Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova VS Nao Hibino / Makoto Ninomiya

R16 (Alt) Magda Linette / Bernarda Pera VS (4) Nicole Melichar / Demi Schuurs

CAMPO 4

Dalle ore 12.00

R16 Henri Kontinen / Jan-Lennard Struff VS John Peers / Michael Venus

R16 Nicolas Mahut / Benoit Paire VS Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin

R16 (1) Juan Sebastian Cabal / Robert Farah VS Rohan Bopanna / Denis Shapovalov

CAMPO 6

Dalle ore 12.00

R16 Asia Muhammad / Arina Rodionova VS (2) Timea Babos / Shuai Zhang

INTERNAZIONALI D’ITALIA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – ATP Sky Sport Arena, WTA Supertennis

DIRETTA STREAMING – ATP SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

Foto: LaPresse