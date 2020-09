Lorenzo Musetti-Dominik Koepfer, ottavi Masters 1000 Roma: data, programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020 di tennis, il Masters 1000 che si sta disputando al Foro Italico di Roma. L’azzurro ha demolito il giapponese Kei Nishikori per 6-3, 6-4 dopo che all’esordio aveva liquidato lo svizzero Stanislas Wawrinka e si è così ampiamente meritato il diritto di continuare la propria avventura sulla terra rossa della capitale.

Il 18enne nativo di Carrara scenderà in campo venerdì 18 settembre per fronteggiare il tedesco Dominik Koepfer, capace di battere il francese Gael Monfils. Il nostro portacolori ormai non si pone più limiti e ha tutte le carte in regola per continuare a sognare, adesso c’è nel mirino un possibile quarto di finale contro Novak Djokovic.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dell’ottavo di finale Lorenzo Musetti- Dominik Koepfer agli Internazionali d’Italia 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MUSETTI-KOEPFER OTTAVI DI FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

VENERDÌ 18 SETTEMBRE:

Non prima delle ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Dominik Koepfer

LORENZO MUSETTI-DOMINIK KOEPFER, COME VEDERE GLI OTTAVI IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).

Diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LA CRONACA DELLA PARTITA

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse