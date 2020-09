Internazionali d’Italia 2020, l’avversario di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale. Dominik Koepfer, tedesco in forma

Lorenzo Musetti affronterà Dominik Koepfer agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2020, Masters 1000 di tennis in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il nostro portacolori ha sconfitto il quotato giapponese Kei Nishikori in due set e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale, ora se la dovrà vedere con il temibile avversario tedesco. Lorenzo Musetti ha 18enne e ha iniziato la settimana al 249° posto del ranking ATP ma, grazie a questo doppio exploit in casa, si è issato virtualmente alla 179ma posizione.

Dominik Koepfer è invece il numero 97 al mondo ed è in formissima perché, da qualificato (proprio come Musetti), ha eliminato i solidi Alex De Minaur e Gael Monfils. Si preannuncia dunque una partita equilibrata, anche se il toscano sembra a questo punto avere qualcosa in più rispetto al 26enne teutonico, capace in carriera di qualche exploit come gli ottavi di finale agli US Open 2019. Stiamo parlando di un un mancino dal rovescio bimane, bravo anche ad aprirsi il campo con il dritto e che ora è a una svolta della carriera. Si scenderà in campo venerdì 18 settembre (non prima delle ore 17.00).

Foto: Lapresse