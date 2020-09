LIVE Modena-Perugia, Supercoppa Italiana volley DIRETTA: i canarini cercano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match di ritorno della seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020. Finalmente anche il volley maschile, in attesa dell’inizio del Campionato, sta sempre di più iniziando ad entrare nel vivo, a sfidarsi per il primo trofeo stagionale sono le solite quattro big: Civitanova, Perugia, Modena e Trento. La formula del torneo prevede andata e ritorno di semifinale e una finalissima, quest’ultima si giocherà nella fantastica cornice dell’Arena di Verona. Il match tra Modena e Perugia si giocherà alle ore 18:00 al PalaPanini.

I Block Davils sono i favoriti per la finale: i ragazzi di Gino Sirci, nel match d’andata, hanno regolato i Canarini con un sonoro 3-0, di conseguenza a Leon e compagni bastano solo due set per portare a casa il risultato, nel caso in cui invece Modena dovesse vincere con il risultato di 3-0 o di 3-1, si giocherebbe un ulteriore golden set (tie-break) per decidere la finalista. Il match d’andata ha evidenziato una netta superiorità di Perugia che, nonostante l’assenza di Aleksander Atanassijevic, ha di fatto lasciato qualche spiraglio ai ragazzi di Giani solo nel primo set, per ribaltare il risultato Christenson e compagni dovranno trovare una prestazione corale di assoluta eccellenza, c’è attesa per scoprire quelle che saranno le scelte tecnico-tattiche dei tue CT. La vincitrice di questo match sfiderà una tra Civitanova e Trento il 25 settembre all’Arena di Verona.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match di ritorno della seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18:00!

