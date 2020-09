Volley, Supercoppa Italiana 2020: Civitanova e Perugia in finale! La Lube batte Trento al golden set

Civitanova e Perugia si sfideranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. Le due squadre scenderanno in campo venerdì 25 settembre a Verona per contendersi il primo trofeo stagionale, ad oltre sei mesi di distanza dallo stop imposto ai campionati a causa dell’emergenza sanitaria. La Lube è riuscita a staccare il biglietto per l’atto conclusivo al termine di una spettacolare semifinale di ritorno contro Trento: gli ultimi Campioni d’Italia avevano perso l’andata per 3-2, di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum si sono imposti al tie-break dopo essere stati avanti per 1-0 e 2-1. Si è dunque reso necessario il golden set per decidere la vincitrice del doppio confronto, gli uomini di Fefé De Giorgi hanno avuto la meglio per 15-12 ed hanno potuto fare festa.

Il regista Luciano De Cecco ha mandato in doppia cifra il centrale Robertlandy Simon (16 punti, 4 muri, 5 aces), gli schiacciatori Osmany Juantorena (13) e Yoandy Leal (15, 4 stampatone), l’opposto Kamil Rychlicki (12, 3 aces). I marchigiani confermano la loro elevatissima caratura, ma i dolomitici dimostrano di poter puntare davvero in alto in questa stagione. A trascinare la compagine di coach Angelo Lorenzetti, sempre diretta da Simone Giannelli (8 punti, 4 muri), sono l’opposto Nimir Abdel-Aziz (20 punti, 3 aces) ed il martello Dick Kooy (19), affiancato dal giovane Alessandro Michieletto (11), ancora in campo al posto di Ricardo Lucarelli.

Perugia, forte del successo dell’andata per 3-0, si era presentata a Modena con tante certezze, ma i primi due set sono stati da incubo. I Canarini si sono portati sul 2-0 ed hanno sognato il ribaltone davanti al proprio pubblico, i Block Devils sono però riusciti a ricomporsi ed hanno conquistato il terzo ed il quarto set, utili per volare all’atto conclusivo. I padroni di casa hanno conquistato il successo in questo ritorno al tie-break, ma la vittoria vale solo per le statistiche. A salvare gli umbri, ancora privi dell’opposto Aleksandar Atanasijevic, è stata la stella Wilfredo Leon (21 punti, 4 aces), ma vanno annotati anche i 12 punti a testa di Sharone Vernon Evans, Sebastian Solé e Oleg Plotnytskyi, tutti ben diretti da Dragan Travica. Tra le fila emiliane si sono messi in luce gli schiacciatori Nemanja Petric (15) e Daniele Lavia (11), 12 punti per il centrale Daniele Mazzone, solo 4 marcature per l’opposto Luca Vettori.

Di seguito i risultati dettagliati delle due semifinali di ritorno della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile:

Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino 3-2 (25-18; 22-25; 25-19; 20-25; 15-11), golden set: 15-12

Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia 3-2 (25-22; 25-20; 14-25; 26-28; 15-12)

Foto LPS/Roberto Bartomeoli