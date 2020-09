Volley, Supercoppa Italiana 2020: Civitanova-Trento al cardiopalma, Perugia lanciata verso la finale

Domenica 20 settembre si disputeranno le semifinali di ritorno della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile, al termine delle quali si scopriranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella Finale di Verona (25 settembre). La contesa più attesa e più incerta è quella dell’Eurosuole Forum: Civitanova ospita Trento, i dolomitici hanno vinto l’incontro d’andata al tie-break e cercheranno il colpaccio in trasferta, ma la Lube ha tutti i mezzi per ribaltare quel risultato e staccare il biglietto per l’atto conclusivo. I biancorossi dovranno giocare la migliore pallavolo possibile di fronte al proprio pubblico per passare il turno, ma dall’altra parte della rete ci sarà un’arrembante Itas, la quale ha confermato che il mercato estivo ha fatto molto bene.

Civitanova si aggrapperà ai soliti Osmany Juantorena e Yoandy Leal, insieme all’opposto Kamil Rychlicki e al regista Luciano De Cecco, per fronteggiare la Trento del palleggiatore Simone Giannelli, dell’opposto Nimir Abdel-Aziz, del centrale Marko Podrascanin e dello schiacciatore Ricardo Lucarelli, che potrebbe fare il proprio debutto.

Perugia ha invece già ipotecato l’accesso alla finale. I Block Devils hanno battuto Modena con un secco 3-0 nell’incontro d’andata e dovranno soltanto controllare la situazione, anche se i Canarini tenteranno il tutto per tutto di fronte al proprio pubblico del PalaPanini. Gli emiliani avranno bisogno del migliore Luca Vettori, ma la situazione è estremamente complicata contro gli umbri della stella Wilfredo Leon, del nuovo regista Dragan Travica e del serbo Aleksandar Atanasijevic, assente nel match d’andata.

Foto LPS/Roberto Bartomeoli