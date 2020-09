Civitanova-Perugia, Finale Supercoppa Italiana volley: programma, orario, tv

Civitanova e Perugia si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. Le due squadre scenderanno in campo venerdì 25 settembre (ore 21.00) all’AGSM Forum di Verona. La Lube ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo grazie al successo al golden set su Trento dopo due tiratissime partite di semifinale concluse entrambe al tie-break, i Block Devils hanno invece eliminato Modena (successo per 3-0 all’andata e sconfitta 2-3 al ritorno dopo essere stati sotto per 0-2). I marchigiani andranno a caccia del quinto sigillo della loro storia (non vincono dal 2014), mentre gli umbri punteranno alla terza affermazione e cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Le due squadre si sono già fronteggiate in una finale di questa competizione, era il 2017 e si impose Perugia per 3-1 in casa degli eterni rivali.

Civitanova si affiderà agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, diretti da Luciano De Cecco, e all’opposto Kamil Rychlicki oltre che ai centrali Robertlandy Simon e Simone Anzani. Perugia punterà sul fuoriclasse Wilfredo Leon, sul nuovo palleggiatore Dragan Travica, sul martello Oleg Plotnytskiy e spera di recuperare l’opposto Aleksandar Atanasijevic. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto di Civitanova-Perugia, Finale della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CIVITANOVA-PERUGIA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

VENERDÌ 25 SETTEMBRE:

21.00 Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

CIVITANOVA-PERUGIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 21.00, diretta tv su Rai 2 dalle ore 21.20.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

