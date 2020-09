Modena-Perugia e Civitanova-Trento: orari semifinali Supercoppa Italiana volley, programma, tv

Domenica 20 settembre si giocheranno le semifinali di ritorno della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile, al termine delle quali conosceremo le due squadre che si fronteggeranno nell’atto conclusivo in programma venerdì 25 settembre a Verona. Civitanova-Trento si preannuncia estremamente equilibrata e avvincente dopo quanto visto nell’incontro di andata disputato domenica scorsa: i dolomitici si sono imposti al tie-break, ma la Lube avrà il vantaggio di giocare in casa e potrà dunque provare a ribaltare il risultato trascinata da Osmany Juantorena e Yoandy Leal, pronti a fronteggiare Nimir Abdel-Aziz, Simone Giannelli e compagni. Perugia ha invece ipotecato la qualificazione alla finale grazie al 3-0 di qualche giorno fa, ma Modena proverà la rimonta di fronte al proprio pubblico del PalPanini: i Canarini dovranno inventarsi una magia per riuscire ad avere la meglio sulla corazzata di Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e il palinsesto delle semifinali di ritorno della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. Civitanova-Trento sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, Modena-Perugia sarà in diretta streaming su Eleven Sports. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per entrambe le partite.

SEMIFINALI RITORNO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI, TV

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino (diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

18.00 Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia (diretta streaming su Eleven Sports, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport)

