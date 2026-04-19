Mountain bike, Gaia Tormena vince i Mondiali nel cross country eliminator

Ieri l’Italia ha trionfato ai Mondiali di cross country eliminator 2026 di mountain bike: l’azzurra Gaia Tormena ha conquistato la medaglia d’oro a Barcellona, in Spagna, portando a casa il sesto titolo iridato della carriera, ai quali vanno aggiunti sette titoli continentali consecutivi.

L’azzurra aveva aperto la propria giornata con il secondo tempo nelle qualifiche in 1’04”00, a 22 centesimi dalla ceca Adela Pernicka, poi ha dominato i turni ad eliminazione diretta, vincendo sia nei quarti di finale, in 2’24”, che in semifinale, in 2’12”.

In finale il canovaccio si è ripetuto: l’azzurra ha preso la testa della corsa prima della fine del primo giro ed ha salutato tutte le avversarie, staccandole di forza. Gaia Tormena ha vinto in 2’11”, precedendo l’ucraina Mariia Sukhopalova, seconda a 3”42, e la transalpina Margaux Borrelly, terza a 8”96. Costretta al ritiro, invece, la ceca Adela Pernicka.

Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, commenta al sito federale: “Gaia è una certezza per la Nazionale e per tutto il movimento. Parliamo di un’atleta esemplare, che riesce a coniugare in modo impeccabile il valore agonistico con quello umano. Questo nuovo titolo mondiale arricchisce ulteriormente un palmarès straordinario, che oggi sale a 13 titoli complessivi tra Campionati del Mondo e Campionati Europei. Numeri che raccontano una continuità di rendimento, senza mai perdere motivazione né lucidità competitiva“.