LIVE Modena-Perugia 3-2, Supercoppa Italiana volley DIRETTA: vittoria amara per i Canarini, Black Devils in finale!

20:26 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata!

20:25 Il 25 settembre si affronteranno per il primo trofeo stagionale Civitanova e Perugia.

15-12 Vittoria amara per Modena, Perugia vola in finale!

14-12 Parallela di Ter Horst.

14-11 Muro pazzesco di Mazzone su Vernon-Evans.

13-11 Out l’attacco di Vernon-Evans.

12-11 Ancora una bordata dal centro per Bossi.

11-10 Primo tempo a segno di Bossi.

10-10 Finisce qui la serie al servizio di Porro.

10-9 Muro a tetto di Bossi su Ter Horst.

9-9 Attacco out di Ter Horst.

8-9 Ace di Porro.

7-9 Ricambia il favore Perugia.

6-9 In rete il servizio di Mazzone.

6-8 Out la battuta di Vernon-Evans.

5-8 Non passa in attacco Karlitzek.

5-7 Parallela vincente per il numero sette di Perugia.

5-5 Invasione a rete di Ricci.

4-5 Muro di Vernon-Evans su Rinaldi.

4-4 Primo tempo a segno di Ricci.

4-3 Ricambia il favore Vettori.

4-2 Out il servizio di Ter Horst.

3-2 Muro di Vettori su Vernon-Evans.

2-2 Sparacchia fuori Ter Horst.

1-2 Errore in attacco di Vettori.

1-1 Out il servizio di Karlitzek.

1-0 Il primo punto del tie-break è di Vettori.

26-28 Leon tira giù un meteorite e vola in finale!

26-27 Esce la battuta di Stankovic.

26-26 Invasione a rete di Leon.

25-26 Muro di Ricci su Stankovic.

25-25 Leon passa in mezzo al muro.

25-24 Errore al servizio per entrambe le squadre.

24-23 Mani-out di Lavia.

23-23 Attacco di Plotnysky, non ci arriva in difesa Bossi.

23-22 Passa in mezzo alle mani del muro Lavia.

22-22 Diagonale vincente di Plotnysky.

22-21 Ricambia il favore Leon.

21-21 Out la battuta di Karlitzek.

21-20 Mazzone pizzica la linea.

20-20 Mani-out di Leon da posto quattro.

20-19 In rete la battuta di Stankovic.

20-18 Murone di Karlitzek su Leon!

19-18 Muro di Ricci su Stankovic, scambio spettacolare.

19-17 Difesa di Colaci che si trasforma in un punto.

19-16 Male Plotnysky dai nove metri.

18-16 Primo tempo di Ricci.

18-15 Fucilata da seconda linea di Karlitzek.

17-14 Si rifa subito in attacco Mazzone.

16-14 Invasione aerea di Mazzone.

16-13 Pallonetto spinto di Lavia, sangue freddo per il giovane Daniele.

15-13 Errore madornale di Vernon-Evans.

14-13 Sbaglia dai nove metri Karlitzek.

14-12 Parallela millimetrica di Petric.

13-11 Attacco pazzesco di Leon, che sistema una pallaccia di Travica.

13-10 Out l’attacco di Leon.

12-10 Out il servizio di Solè.

11-10 Pallonetto spinto di Leon.

11-9 Diagonale strettissima di Karlitzek da posto quattro.

10-9 Mani-out di Plotnysky.

10-8 Parallela indifendibile di Lavia.

9-8 Risponde con la stessa moneta Leon.

9-7 Primo tempo di Mazzone.

8-7 Ottimo attacco di Vernon-Evans.

8-6 Murone di Mazzone su Leon!

7-6 Sbaglia questa volta Leon.

6-6 Ace di Leon.

6-5 Sbaglia questa volta il tedesco

6-4 Grande serie al servizio di Karlitzek

5-3 Bella spallata di Karlitzek.

4-3 Bordata in parallela di Leon.

4-2 Si rifa subito Daniele.

3-2 Sparacchia fuori Lavia da posto due.

3-1 Trova le mani del muro Plotnysky.

3-0 Murone di Stankovic su Plotnysky.

2-0 Errore al centro di Solè.

1-0 Si riparte con un murone di Lavia su Vernon-Evans.

14-25 Solè regala il terzo set ai suoi.

14-24 Sbaglia Porro dai nove metri.

14-23 Primo punto nel massimo Campionato per Rinaldi.

13-23 Ace di Ricci.

13-21 Sbaglia anche Luca Vettori.

13-20 Out l’attacco di Rinaldi.

13-19 Solè mette fine ad uno degli scambi più belli dell’intero match.

13-18 Ancora a segno l’attaccante di Perugia.

13-17 Diagonale di potenza per Plotnysky.

13-16 Ricambia il favore Leon.

12-16 Sbaglia Vettori dai nove metri.

12-15 Ancora un errore, questa volta di Vernon-Evans.

11-15 Erroraccio in attacco di Leon.

10-15 Bell’attacco di vettori da posto due.

9-15 In rete la battuta di Stankovic.

9-14 Contrasto a rete vinto da Petric.

8-14 Ancora bene Stankovic al centro.

7-13 Parallela precisa di Karlitzek.

6-13 Ace di Plotnysky.

6-12 Palla piazzata di Leon.

6-11 Mani-out di Lavia.

5-11 Primo tempo affettato di Solè.

5-10 Sbaglia questa volta l’attaccante di Perugia.

4-10 Siamo al terzo pallonetto di Plotnysky.

4-9 Ancora una palla spinta di Plotnysky.

4-8 La Sir prova a scappare via trascinata da Leon.

4-6 Attacco spinto di Plotnysky.

3-5 Muro di Vernon-Evans su Petric.

3-4 Ace di Leon.

3-3 Mani-out di Leon da posto due.

3-2 Karlitzek mette giù una palla vacante.

2-2 Primo punto in attacco per Ricci.

2-1 Ancora bene in attacco Petric.

1-1 Primo tempo di Solè.

1-0 Si riparte con un mani-out di Karlitzek.

25-22 Finisce con un servizio in rete di Vernon-Evans.

24-22 Primo tempo spinto di Solè.

24-19 Ace di Petric!

23-19 Magia di Christenson, che alza in bagher per Mazzone.

21-19 Parallela vincente di Vernon-Evans, Perugia si riporta a -2.

21-18 Petric prova a lavorare l’attacco, ma arriva il muro di Ter Horst.

21-17 Ricambia il favore Karlitzek.

21-16 Male dai nove metri Wilfredo.

20-16 Leon a segno da posto due.

20-15 Primo tempo appoggiato da Stankovic.

19-15 Sbaglia Porro dai nove metri.

19-14 Murone di Stankovic su Leon.

18-14 Passa Karlitzek da posto quattro.

17-14 Bordata da seconda linea per Vernon-Evans.

17-13 Errore dai nove metri di Ter Horst.

16-13 Ancora Solè per Perugia.

16-12 Si insacca l’attacco di Karlitzek.

15-12 Ace di Mazzone!

14-12 Passa al centro Mazzone.

13-12 Bella sette di Solè.

13-11 Pipe di Lavia.

12-11 In rete la battuta di Karlitzek.

12-10 Mani-out d’esperienza per Petric.

11-10 Parallela mostruosa di Vernon-Evans.

11-9 Palla da beacher per Petric.

10-9 Mani-out da seconda linea per Vernon-Evans.

10-8 Parallela millimetrica di Petric.

9-8 Primo tempo prepotente di Stankovic.

8-8 Ace di Solè su Lavia.

8-7 Male anche Christenson dai nove metri.

8-6 Ricambia il favore Plotnytsky.

7-6 Fuori il serrvizio di Mazzone.

7-5 Mani-out per Daniele Lavia.

6-5 Out il servizio del serbo.

6-4 Ottima velocità di braccio per Petric.

5-4 Erroraccio di Mazzone, che spreca una palla a filo rete.

5-3 Pipe vincente di Lavia.

4-3 In rete la battuta di Leon.

3-3 Out la battuta di Stankovic.

3-2 Bene Stankovic al centro.

2-2 Mani-out di Leon da posto quattro.

2-1 Petric spinge sulle mani del muro di Travica.

1-1 Primo tempo di Stankovic.

0-1 Si riparte con una parallela di Leon.

25-22 Out il servizio di Vernon-Evans. Canarini in vantaggio!

24-22 Mani-out anche per Plotnysky, la Sir si riporta a -2.

24-21 Mani-out di Vernon-Evans.

24-20 Errore in attacco di Plotnytsky.

22-20 Mani-out di Lavia, grande sangue freddo per lui.

21-20 In rete il servizio di Petric.

21-19 Muro di Mazzone su Ter Horst.

20-19 Gran ricezione di Grebennikov, poi ci pensa Petric in attacco.

19-19 Leon va a segno da posto due.

19-18 Primo tempo di Mazzone, che mette fine ad uno degli scambi più belli del primo set.

18-18 Diagonale d’esperienza per Petric.

17-18 Mani-out di Vernon-Evans da seconda linea.

17-17 Gran diagonale di Vettori, che ha preso il posto di Karlitzek.

16-17 Leon trova l’angolo di posto cinque in attacco.

16-16 Sbaglia Ter Horst dai nove metri.

15-16 Leon trova le mani del muro da posto quattro.

15-15 Pipe indifendibile di Leon.

15-14 Ricambia il favore Vernon-Evans.

14-14 Out il servizio di Mazzone.

14-13 Primo tempo a segno per Mazzone.

13-13 Erroraccio di Christenson, che spreca una gran difesa di Grebennikov.

13-12 Passa in parallela Petric.

12-12 Ancora un servizio vincente per il cubano naturalizzato polacco.

12-11 Ace di Leon.

12-10 Si insacca l’attacco di Leon.

12-9 In rete il servizio di Travica.

11-9 Muro a uno di Ricci su Mazzone.

11-8 Bordata in attacco di Leon, che si sblocca.

11-7 Invasione a rete di Solè.

10-7 Ottima sette di Solè.

10-6 Ancora un primo tempo di Stankovic, che questa volta appoggia dietro il muro.

9-6 Primo tempo a segno per Stankovic.

8-6 Out il servizio di Christenson.

8-5 Sparacchia fuori Plotnysky da posto quattro.

7-5 Primo tempo nei tre metri di Solè.

7-4 Pipe indifendibile di Petric.

6-4 Mani-out di Vernon-Evans da posto due.

6-3 In rete il servizio di Leon.

5-3 Out la battuta di Karlitzek.

5-2 Murone di Petric su Leon!

4-2 Male dai nove metri anche Travica.

3-2 Non passa questa volta la battuta di Stankovic.

3-1 Ace di Stankovic, male in ricezione Leon.

2-1 Diagonale di potenza per Petric.

1-1 Ricambia il favore Lavia.

1-0 Si parte con un servizio in rete di Plotnysky.

18:00 Confermati i sestetti dell’andata.

17:57 Ultimi minuti di riscaldamento, è tutto pronto!

17:54 La vincitrice di questo match sfiderà una tra Civitanova e Trento il 25 settembre all’Arena di Verona.

17:51 C’è attesa per scoprire quelle che saranno le scelte tecnico-tattiche dei tue CT.

17:48 Il match d’andata ha evidenziato una netta superiorità di Perugia che, nonostante l’assenza di Aleksander Atanassijevic, ha di fatto lasciato qualche spiraglio ai ragazzi di Giani solo nel primo set, per ribaltare il risultato Christenson e compagni dovranno trovare una prestazione corale di assoluta eccellenza.

17:45 I Block Davils sono i favoriti per la finale: i ragazzi di Gino Sirci, nel match d’andata, hanno regolato i Canarini con un sonoro 3-0, di conseguenza a Leon e compagni bastano solo due set per portare a casa il risultato, nel caso in cui invece Modena dovesse vincere con il risultato di 3-0 o di 3-1, si giocherebbe un ulteriore golden set (tie-break) per decidere la finalista.

17:42 La formula del torneo prevede andata e ritorno di semifinale e una finalissima, quest’ultima si giocherà nella fantastica cornice dell’Arena di Verona.

17:39 Finalmente anche il volley maschile, in attesa dell’inizio del Campionato, sta sempre di più iniziando ad entrare nel vivo, a sfidarsi per il primo trofeo stagionale sono le solite quattro big: Civitanova, Perugia, Modena e Trento.

17:36 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020.

