LIVE Freccia Vallone 2020 in DIRETTA: quattro corridori all’attacco, il gruppo gestisce

13.07 Ricordiamo che al comando ci sono Mauri Vansevenant (Deceuninck – Quick-Step), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen – Baloise), Mathijs Paasschens (Bingoal – Wallonie Bruxelles) e Marlon Gaillard (Team Total Direct Energie).

13.03 Riviviamo il finale spettacolare della corsa femminile:

Revivez le dernier kilomètre et la victoire de la championne du monde 🌈 @AnnavdBreggen 🇳🇱 Relive the last kilometer and the victory of the world champion 🌈 @AnnavdBreggen 🇳🇱#FWwomen pic.twitter.com/HyzASodHPA — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

13.00 Aumenta il gap nettamente: ora 9’10” per i fuggitivi.

12.54 40.904 km/h la media della prima ora di gara.

12.51 Corsa che ovviamente si infiammerà all’entrata del circuito con il Mur de Huy.

12.46 A dettare l’andatura nel plotone è la UAE Emirates.

12.43 160 chilometri all’arrivo.

12.40 Vantaggio dei fuggitivi che ora sfiora i 7′.

12.36 È stata superata la Côte de Trasenster, primo strappo di giornata.

12.30 4’30” di vantaggio per i quattro fuggitivi.

12.27 Sembra essere andata via definitivamente la fuga dei quattro corridori.

12.23 Nella prova femminile ha chiuso quinta Elisa Longo Borghini.

12.20 Per i fuggitivi circa 30” di vantaggio sul plotone.

12.16 Ritornando alla gara maschile c’è stato un contrattacco di Brent Van Moer (Lotto Soudal), Ben King (NTT Pro Cycling), Kenny Molly (Bingoal – Wallonie Bruxelles).

12.13 Clamorosa prova di forza dell’olandese che batte Ludwig e Voellering. Longo Borghini staccata sul finale.

12.11 DEVASTANTE ANNA VAN DER BREGGEN! Ultimo chilometro tutto davanti, senza lasciare il minimo spazio alle avversarie. SESTO SUCCESSO DI FILA PER LA CAMPIONESSA DEL MONDO!

12.09 A tutta van der Breggen davanti a Longo Borghini! Si stacca Vos.

12.09 Ultimo chilometro della corsa al femminile!

12.07 È il momento del Mur de Huy per la corsa femminile.

12.05 Pioggia fortissima sulla corsa, influirà anche nella prova al maschile.

12.03 La Boels della campionessa del mondo Anna van der Breggen sta dettando il ritmo. Ci si giocherà tutto sull’ascesa conclusiva. C’è davanti Elisa Longo Borghini, in casa Italia anche Marta Cavalli.

12.01 Entriamo nel vivo della gara femminile: 7 chilometri al traguardo ed un gruppetto di atlete al comando che sta per approcciare il Mur de Huy.

11.59 I quattro corridori al comando al momento conservano circa 50” di vantaggio sul plotone.

11.57 Alle spalle del quartetto dei fuggitivi di forma un terzetto ma il gruppo chiude immediatamente.

11.55 La gara femminile è entrata nel vivo, mancano meno di 15 km al traguardo.

11.53 Scatta un corridore della Lotto Soudal mentre inizia a scendere qualche goccia di pioggia sulla corsa.

11.50 Il gruppetto dei fuggitivi è composta da Mauri Vansevenant (DQT), Aaron Van Poucke (SVB), Mathijs Paasschens (WVA) e Marlon Gaillard (TDE).

11.46 Quattro corridori provano ad evadere dal gruppo dopo 8 km di corsa per loro un vantaggio di circa 10”.

11.43 L’altimetria della Freccia Vallone 2020.

11.40 Gli istanti prima della partenza della Freccia Vallone 2020.



11.37 Primo passaggio delle donne sul Muro di Huy!

🚴‍♀️ Au premier passage du Mur de Huy, l’échappée est presque reprise par le peloton ! As the riders crosses the finish line for the first time, the breakaway is almost caught by the peloton!#FWwomen pic.twitter.com/Wmji6a0Hk1 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

11.33 E’ in corso anche la gara femminile, con 7 cicliste in fuga.

🚴‍♀️ Elles sont 7 dans l’échappée juste avant la première ascension du Mur de Huy avec une très légère avance sur le peloton. ↗️ They are 7 in the breakaway just before the first climb of the Mur de Huy! ↗️#FWwomen pic.twitter.com/6oVVVDure0 — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) September 30, 2020

11.30 Come al solito sarà una Freccia Vallone molto dura che metterà a dura prova i corridori.

11.25 SI PARTE! Iniziata la Freccia Vallone 2020!

11.20 Il gruppo è pronto alla partenza dell’edizione 2020 della Freccia Vallone in programma tra 5 minuti.

11.15 Tadej Pogacar guida il Team UAE sul palco di presentazione della Freccia Vallone.

11.10 Sul palco di presentazione la Jumbo-Visma quando mancano 15 minuti al via della gara.

11.05 E’ il momento della presentazione delle squadre che prenderanno parte alla prima delle Classiche del Nord.

11.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live della Freccia Vallone 2020.

Il percorso ai raggi X – Il programma – La startlist – I favoriti – La presentazione della Freccia Vallone 2020

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Freccia Vallone 2020. Terminati i Mondiali di Imola, è tempo di concentrarsi sulle Classiche del Nord, che andranno in scena in concomitanza con il Giro d’Italia. La Freccia Vallone avrà il compito di inaugurare la campagna del Belgio in questo travagliato 2020.

Saranno 202 i chilometri da percorrere da Herve al traguardo del celebre Mur de Huy, con ben dieci i muri da affrontare lungo la seconda parte del percorso. Nella prima metà della corsa le difficoltà saranno praticamente nulle, poi si entrerà in un circuito da percorrere tre volte, caratterizzato dalla Côte d’Ereffe (2,1 km al 5 %), la grande novità della Côte du chemin des Gueuses (1,8 km al 6,5 %) e ovviamente Mur de Huy. Quest’ultimo presenta una lunghezza complessiva di 1300 metri, ma con una pendenza media del 9,6% e tratti vicini al 20%.

Non sarà al via il neo campione del mondo Julian Alaphilippe, che quindi non difenderà il suo primato ottenuto nelle ultime due edizioni, ma in compenso ci saranno Marc Hirschi (Team Sunweb) e Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), reduci da un Tour de France e una prova iridata spettacolare. L’elvetico e il polacco saranno i favoriti numero uno del giorno. A loro ruota il recente vincitore della Grande Boucle Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), da cui non è da escludere una bella zampata finale sul Mur de Huy, ma anche degli esperti delle Classiche come Tim Wellens (Lotto Soudal), Michael Valgren (NTT), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), e Dylan Teuns (Bahrain McLaren).

Attenzione a Richie Porte (Trek-Segafredo), che dopo il magnifico terzo gradino del podio al Tour vorrebbe concentrarsi e puntare tutto sulla campagna del Nord. Concludiamo con un possibile outsider del calibro di Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), che alla Grande Boucle ha dimostrato grandi cose e un ottimo spunto sui percorsi più vallonati.

Saranno soltanto sette gli italiani al via: Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Samuele Battistella (NTT Pro Cycling), Simone Petilli (Circus-Wanty Gobert), Kristin Sbaragli (Alpecin Fenix), Alessandro De Marchi (CCC), Oscar Gatto (Bora-Hansgrohe), ed Edward Ravasi (UAE Team Emirates). Bagioli sarà la punta azzurra. Vista l’attuale condizione fisica, il valtellinese potrebbe cercare di reggere il ritmo dei migliori; anche se il finale è veramente ostico. Sarà comunque una buona prova di forza per iniziare a testarsi nelle classiche.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’84esima edizione della Freccia Vallone dalle ore 11.00, per non perdervi nemmeno un secondo della prima grande Classica del Nord del 2020. Buon divertimento!

