Freccia Vallone 2020: programma, orari, tv, streaming

Alla vigilia della partenza del Giro d’Italia, sulle strade del Belgio, mercoledì 30 settembre prenderà il via un’inusuale edizione della Freccia Vallone, storica classica monumento che solitamente viene corsa in primavera. Con quattro giorni di anticipo sulla Liegi-Bastogne-Liegi, alla competizione sarà presente il podio completo dell’ultimo Tour, con gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic e l’australiano Richie Porte attesi come grandi protagonisti.

Oltre agli atleti già citati ci sarà la possibilità di vedere all’opera il francese Julian Alaphilippe, lo svizzero Marc Hirschi, il colombiano Rigoberto Uran, lo spagnolo Mikel Landa ed il polacco Michail Kwiatkowski. Pochi invece gli azzurri al via, complice la contemporanea presenza del Giro d’Italia 2020. Andiamo però ora a vedere tutti gli orari ed i canali in cui sarà possibile seguire la manifestazione.

ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

La corsa dovrebbe prendere il via alle ore 11:30, con arrivo previsto intorno alle 16:45 in base alle medie orarie. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 14:00 e su Eurosport 2 dalle ore 15:00. Sarà ovviamente disponibile anche la diretta streaming della corsa su Eurosport Player e Rai Play, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE della manifestazione sin dal primo minuto, per non perdervi nemmeno un giro di pedale.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: ore 11:30

ore 11:30 Arrivo: ore 16:45 circa

ore 16:45 circa Diretta tv: su Eurosport 2 dalle ore 15:00 e su Rai 2 dalle ore 14:00

su Eurosport 2 dalle ore 15:00 e su Rai 2 dalle ore 14:00 Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Eurosport Player e Rai Play Diretta streaming: OA Sport

