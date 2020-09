Freccia Vallone 2020: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Assente Alaphilippe, c’è Pogacar

Un calendario intensissimo quello del World Tour di ciclismo. Non c’è un attimo di pausa. Subito dopo il Mondiale di Imola spazio ad una delle classiche più attese: ci si sposta al Nord per la Freccia Vallone. C’era tanta attesa per il debutto della nuova maglia iridata, invece Julian Alaphilippe ha deciso di dare forfait: il francese punta il mirino sulla Liegi-Bastogne-Liegi. In ogni caso la lista di partenza sarà di grandissima qualità, con a farla da padrone Tadej Pogacar, vincitore dell’ultimo Tour de France. Andiamo a scoprire la startlist nel dettaglio con l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST FRECCIA VALLONE 2020

Deceuninck – Quick Step

.. VANSEVENANT Mauri

.. JUNGELS Bob

.. CAVAGNA Rémi

.. BAGIOLI Andrea

.. DEVENYNS Dries

.. GARRISON Ian

.. DECLERCQ Tim

Astana Pro Team

.. FRAILE Omar

.. GREGAARD Jonas

.. HOULE Hugo

.. IZAGIRRE Gorka

.. SÁNCHEZ Luis León

.. KUDUS Merhawi

.. CONTRERAS Rodrigo

UAE-Team Emirates

.. COSTA Rui

.. POGAČAR Tadej

.. ARDILA Andrés Camilo

.. HENAO Sergio

.. MUÑOZ Cristian Camilo

.. POLANC Jan

.. RAVASI Edward

Lotto Soudal

.. VAN DER SANDE Tosh

.. WELLENS Tim

.. DEWULF Stan

.. FRISON Frederik

.. MERTZ Rémy

.. VAN MOER Brent

.. GOOSSENS Kobe

BORA – hansgrohe

.. GAMPER Patrick

.. MCCARTHY Jay

.. KÄMNA Lennard

.. GATTO Oscar

.. KONRAD Patrick

.. SAGAN Juraj

.. SCHELLING Ide

Trek – Segafredo

.. PORTE Richie

.. SKUJIŅŠ Toms

.. CLARKE Will

.. KAMP Alexander

.. LÓPEZ Juan Pedro

.. RIES Michel

.. SIMMONS Quinn

Team Sunweb

.. VAN WILDER Ilan

.. ARENSMAN Thymen

.. HIRSCHI Marc

.. DONOVAN Mark

.. GALL Felix

.. POWER Robert

.. STORER Michael

NTT Pro Cycling

.. BARBERO Carlos

.. GASPAROTTO Enrico

.. BATTISTELLA Samuele

.. VALGREN Michael

.. KING Ben

.. KREUZIGER Roman

.. MÄDER Gino

Movistar Team

.. PRADES Eduard

.. ARCAS Jorge

.. ELOSEGUI Iñigo

.. JORGENSON Matteo

.. ROJAS José Joaquín

.. ALBA Juan Diego

AG2R La Mondiale

.. CHAMPOUSSIN Clément

.. CHEREL Mikaël

.. CHEVRIER Clément

.. COSNEFROY Benoît

.. FRANK Mathias

.. GODON Dorian

.. VUILLERMOZ Alexis

Bahrain – McLaren

.. POELS Wout

.. TEUNS Dylan

.. LANDA Mikel

.. WILLIAMS Stephen

.. INKELAAR Kevin

.. BUITRAGO Santiago

.. MOHORIČ Matej

Team Jumbo-Visma

.. VINGEGAARD Jonas

.. LEEZER Tom

.. KUSS Sepp

.. DUMOULIN Tom

.. DE PLUS Laurens

.. HOFSTEDE Lennard

.. MARTENS Paul

INEOS Grenadiers

.. KWIATKOWSKI Michał

.. BERNAL Egan

.. MOSCON Gianni

.. GOŁAŚ Michał

.. NARVÁEZ Jhonatan

.. SIVAKOV Pavel

.. VAN BAARLE Dylan

Circus – Wanty Gobert

.. BAKELANTS Jan

.. DEGAND Thomas

.. DOUBEY Fabien

.. EIKING Odd Christian

.. LAMMERTINK Maurits

.. PETILLI Simone

.. VLIEGEN Loïc

Groupama – FDJ

.. MOLARD Rudy

.. MADOUAS Valentin

.. ARMIRAIL Bruno

.. LADAGNOUS Matthieu

.. REICHENBACH Sébastien

.. ROUX Anthony

.. SEIGLE Romain

CCC Team

.. DE MARCHI Alessandro

.. GESCHKE Simon

.. BARTA Will

.. HIRT Jan

.. PALUTA Michał

.. ZIMMERMANN Georg

EF Pro Cycling

.. HIGUITA Sergio

.. MARTÍNEZ Daniel Felipe

.. URÁN Rigoberto

.. CLARKE Simon

.. HOWES Alex

.. KANGERT Tanel

.. KEUKELEIRE Jens

Cofidis, Solutions Crédits

.. HERRADA Jesús

.. BARCELÓ Fernando

.. HERRADA José

.. MATÉ Luis Ángel

.. PÉRICHON Pierre-Luc

.. LAFAY Victor

.. FINÉ Eddy

Mitchelton-Scott

.. PEÁK Barnabás

.. ALBASINI Michael

.. IMPEY Daryl

.. BAUER Jack

.. GRMAY Tsgabu

.. SCHULTZ Nick

Sport Vlaanderen – Baloise

.. SPRENGERS Thomas

.. DELTOMBE Kevin

.. MERTENS Julian

.. PLANCKAERT Emiel

.. VAN POUCKE Aaron

.. WARLOP Jordi

Bingoal – Wallonie Bruxelles

.. VANENDERT Jelle

.. HUYS Laurens

.. LIETAER Eliot

.. LIVYNS Arjen

.. MOLLY Kenny

.. PAASSCHENS Mathijs

.. PEYSKENS Dimitri

Alpecin-Fenix

.. VAKOČ Petr

.. VERVAEKE Louis

.. JANSSENS Jimmy

.. SBARAGLI Kristian

.. THWAITES Scott

.. TULETT Ben

.. VERGAERDE Otto

Israel Start-Up Nation

.. HERMANS Ben

.. MARTIN Dan

.. GOLDSTEIN Omer

.. HOLLENSTEIN Reto

.. NEILANDS Krists

.. PICCOLI James

.. SUTHERLAND Rory

Team Total Direct Energie

.. HIVERT Jonathan

.. BURGAUDEAU Mathieu

.. GAILLARD Marlon

.. GRELLIER Fabien

.. OURSELIN Paul

.. SIMON Julien

.. FERRON Valentin

Team Arkéa Samsic

.. BARGUIL Warren

.. ANACONA Winner

.. BONNAMOUR Franck

.. DECLERCQ Benjamin

.. HARDY Romain

.. LEDANOIS Kévin

.. OWSIAN Łukasz

