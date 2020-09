BinckBank Tour 2020, il nuovo percorso dopo le cancellazioni in Olanda: tutto in Belgio, crono a Riemst

Il percorso del BinckBankTour 2020, piccola corsa a tappe in programma tra Belgio e Olanda, è stato rivoluzionato a tempi di record. Stamattina non si è potuta svolgere la seconda tappa a causa delle restrizioni anticontagio previste dal governo di Amsterdam. Lo stesso discorso si sarebbe replicato tra un paio di giorni. Gli organizzatori hanno dunque dovuto trovare una soluzione interamente in Belgio: domani si disputerà regolamente la frazione ad Aalter (157 km), venerdì andrà invece in scena una cronometro individuale di 8,14 km su percorso ondulato a Riemst (è previsto il Slingerberg, 600 metri al 6% di pendenza media), mentre sabato la grande conclusione di 184 km da Ottignies-Louvain-la-Neuve a Geraardsbergen.

Foto: Lapresse