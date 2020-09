Amstel Gold Race 2020 cancellata. Misure restrittive in Olanda, non si correrà la Classica della Birra

La Amstel Gold Race 2020 è stata cancellata. La ribattezzata Corsa della Birra, classica corsa di un giorno del panorama ciclistico internazionale, era stata programma per sabato 10 ottobre (sei mesi dopo la data originaria a causa dell’emergenza sanitaria), ma gli organizzatori hanno deciso di annullarla, dìaccordo con la Commissione di Sicurezza del Limburgo meridionale.

Il governo olandese ha infatti adottato delle restrizioni anticontagio e le autorità hanno ravvisato che non ci sono le condizioni necessarie per lo svolgimento dell’evento. In Olanda, dunque, non si disputeranno corse ciclistiche nei prossimi giorni (almeno a un certo livello), stamattina erano infatti state cancellate anche tutte le tappe del BinckBank Tour. L’ultimo vincitore era stato l’olandese Mathieu van der Poel nella corsa caratterizzata dall’iconica salita del Cauberg.

Foto: Lapresse