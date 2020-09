LIVE Motocross, GP Mantova MXGP 2020 in DIRETTA: Febvre prova ad allungare in gara-2 davanti a Gajser, 4° Cairoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-26 Si formano adesso due coppie al comando della gara, con Gajser all’attacco di Febvre per il primo posto e Cairoli in scia a Paulin per il terzo.

-27 Cairoli sta provando a passare Paulin in tutti i modi per poi lanciarsi all’inseguimento della tabella rossa Gajser. 7° Coldenhoff.

PARTITI!!! Holeshot per Febvre davanti a Gajser, Paulin e Cairoli! 5° Seewer, 6° Prado, caduta alla prima curva di Desalle.

16.09 Tutto pronto per il via di gara-2, comincia il countdown dei 15 secondi!

16.08 Prado, Seewer, Febvre, Cairoli e Gajser sono i candidati principali per la vittoria overall del GP di Mantova, dopo aver chiuso la prima manche nella top5. Ormai ci siamo, i piloti si stanno schierando davanti ai cancelletti di partenza e sono pronti per la partenza di gara-2.

16.06 La stella del motocross tricolore ha comunque stampato il giro più veloce della prima manche in 1’55″814 alla quinta tornata. Vedremo se Cairoli riuscirà a tenere un ritmo più veloce per tutta la durata di gara-2 nella speranza di trovare un’altra partenza positiva.

16.02 Cairoli ha effettuato un’ottima partenza in gara-1, girando alla prima curva alle spalle di Prado ed in linea con Seewer per la seconda piazza. In seguito il siciliano ha fatto un po’ fatica ad accendersi specialmente nelle prime due-tre tornate, per poi dimostrare solo a tratti il suo vero potenziale velocistico sulla pista del Migliaretto.

15.58 Di seguito la classifica finale e ufficiale di gara-1, conclusasi circa un paio di ore fa in quel di Mantova:

1 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:13.182 0.000 48.075 25

2 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 35:14.334 1.152 48.049 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:17.324 4.142 47.981 20

4 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:24.280 11.098 47.824 18

5 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:26.550 13.368 47.773 16

6 43 EVANS, Mitchell AUS MA Team HRC Honda 35:39.066 25.884 47.494 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 35:46.943 33.761 47.319 14

8 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:54.962 41.780 47.143 13

9 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:58.405 45.223 47.068 12

10 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:02.996 49.814 46.968 11

11 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 36:06.023 52.841 46.903 10

12 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:13.026 59.844 46.751 9

13 29 JACOBI, Henry GER DMSB YAMAHA-SMACTION-MCMIGLIORI-J1RACING Yamaha 36:22.813 1:09.631 46.542 8

14 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:24.717 1:11.535 46.501 7

15 189 BOGERS, Brian NED KNMV Marchetti Racing Team KTMKTM 36:28.952 1:15.770 46.411 6

16 321 BERNARDINI, Samuele ITA FMI Ghidinelli racing s.s.d s.r.l.Yamaha 36:40.187 1:27.005 46.174 5

17 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 36:53.737 1:40.555 45.892 4

18 152 PETROV, Petar BUL BMF Team VRT Nordpesca Holland KTM 36:55.674 1:42.492 45.852 3

19 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 37:07.415 1:54.233 45.610 2

20 53 WALSH, Dylan GBR MNZ JM Honda Racing Honda 37:10.258 1:57.076 45.552 1

21 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:13.363 -1 Lap 45.244 0

22 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 35:31.604 18.241 44.856 0

23 555 GURYEV, Artem RUS FMRM JM Honda Racing Honda 35:57.749 44.386 44.313 0

24 64 COVINGTON, Thomas USA AMA Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:43.757 1:30.394 43.388 0

25 267 BERSANELLI, Edoardo ITA FMI Yamaha 36:49.207 -2 Laps 40.576 0

26 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 23:15.259 -7 Laps 42.831 0

27 211 LAPUCCI, Nicholas ITA FMI KTM Beddini MX2 KTM 12:44.615 -12 Laps 39.078 0

15.54 Fino a questo momento Seewer ha messo in evidenza il ritmo più competitivo del lotto a Mantova, tuttavia lo svizzero non è sempre efficace in partenza dovendo quindi disputare delle run in salita. Discorso diametralmente opposto per Jorge Prado, praticamente impeccabile allo start ed in crescita dal punto di vista della resistenza fisica.

15.50 Prosegue la spettacolare corsa per il titolo iridato che coinvolge ancora cinque centauri: il leader del campionato Tim Gajser (332 punti dopo il quinto posto di gara-1), l’azzurro Tony Cairoli (329), lo svizzero Jeremy Seewer (322), lo spagnolo Jorge Prado (302) e l’olandese Glenn Coldenhoff (287).

15.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 del GP di Mantova 2020, decimo round stagionale del Mondiale MXGP e secondo atto del trittico lombardo.

LA CRONACA DELLA GARA-1

13.55 Tony Cairoli si porta a 3 lunghezze da Gajser nella classifica generale, ma Seewer ormai fa paura a -10 dalla vetta! Alle ore 16.10 gara-2! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

CLASSIFICA MONDIALE MXGP 2020 DOPO GARA-1

1 243 Gajser, Tim SLO HON 332

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 329

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 322

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 302

5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 287

6 84 Herlings, J. NED KTM 263

7 3 Febvre, Romain FRA KAW 250

8 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248

9 21 Paulin, G. FRA YAM 235

10 25 Desalle, C. BEL KAW 234

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP MANTOVA

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:13.182 17 0:00.000 0:00.000 1:55.821 5 51.5

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:14.334 17 0:01.152 0:01.152 1:56.073 5 51.4

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:17.324 17 0:04.142 0:02.990 1:56.204 2 51.4

4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:24.280 17 0:11.098 0:06.956 1:55.814 5 51.5

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:26.550 17 0:13.368 0:02.270 1:56.271 5 51.3

6 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:39.066 17 0:25.884 0:12.516 1:56.777 5 51.1

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 35:46.943 17 0:33.761 0:07.877 1:56.527 8 51.2

8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 35:54.962 17 0:41.780 0:08.019 1:58.239 4 50.5

9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:58.405 17 0:45.223 0:03.443 1:57.736 3 50.7

10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:02.996 17 0:49.814 0:04.591 1:57.838 6 50.7

11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:06.023 17 0:52.841 0:03.027 1:58.517 2 50.4

12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:13.026 17 0:59.844 0:07.003 1:58.455 6 50.4

13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 36:22.813 17 1:09.631 0:09.787 1:57.597 5 50.8

14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 36:24.717 17 1:11.535 0:01.904 1:58.385 5 50.4

15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:28.952 17 1:15.770 0:04.235 1:57.591 7 50.8

16 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 36:40.187 17 1:27.005 0:11.235 1:59.025 7 50.2

17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:53.737 17 1:40.555 0:13.550 1:59.162 5 50.1

18 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:55.674 17 1:42.492 0:01.937 2:00.184 2 49.7

19 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:07.415 17 1:54.233 0:11.741 2:00.929 5 49.4

20 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 37:10.258 17 1:57.076 0:02.843 2:00.111 8 49.7

21 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:13.363 16 1 lap 1 lap 2:00.994 7 49.3

22 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:31.604 16 1 lap 0:18.241 2:01.506 6 49.1

23 555 Guryev, Artem RUS FMRM Honda 35:57.749 16 1 lap 0:26.145 2:02.051 2 48.9

24 64 Covington, Thomas USA AMA Yamaha 36:43.757 16 1 lap 0:46.008 2:05.281 6 47.7

25 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 36:49.207 15 2 laps 1 lap 2:07.714 4 46.7

26 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 23:15.259 10 7 laps 5 laps 2:01.903 8 49

27 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 12:44.615 5 12 laps 5 laps 2:02.264 3 48.8

ARRIVO, Jorge Prado vince gara-1 del GP di Mantova!! Lo spagnolo precede Seewer per 1.152, terzo Febvre a 4.1, quarto Cairoli a 11.0 davanti a Gajser, Evans, Coldenhoff, Van Horebee e Desalle.

ULTIMO GIRO, Prado conduce la sua gara verso la vittoria, Seewer non riesce ad avvicinarsi

ULTIMO GIRO, Inizia l’ultima tornata con Prado con 1.6 su Seewer, quindi Febvre terzo a 3.4. Cairoli ora ha 4.0 su Gajser.

-2 giri, grande prova di forza di Cairoli che allunga su Gajser e prova a incamerare punti pesantissimi per la classifica generale.

-2 GIRI, Prado allunga!! 1.768 su Seewer, terzo Febvre a 2.8, quarto Cairoli a 6.4, mentre molla Gajser che perde oltre 10 secondi!!!

Si chiudono i 30 minuti di gara, ora è tempo degli ultimi 2 giri, con Prado che ha riportato il suo margine a 1.3 su Seewer, quindi Febvre di nuovo a 2.7, Cairoli quarto con 1.499 su Gajser!

-1 Seewer non molla!!!!! 773 millesimi di distacco da Prado!! Febvre ora è a soli 2.4 secondi, poi Cairoli a 6.6 che mette 1.787 su Gajser!

-2 Febvre recupera 2 secondi in un solo giro ai due fuggitivi e prova a rimettersi in gara, mentre Cairoli tiene duro contro Gajser!

-3 Prado dà il via al 12mo giro con Seewer che prosegue nel suo forcing, il distacco rimane di 870 millesimi, mentre Cairoli allunga a 1.379 su Gajser!

-4 Prado contro Seewer! Battaglia senza esclusione di colpi!! Cairoli e Gajser a loro volta iniziano le schermaglie

-5 Febvre ha ormai mollato a oltre 5 secondi, mentre Cairoli mantiene sei decimi su Gajser che lo incalza

-6 Seewer si riporta sotto a Prado!!! Lo svizzero ci prova!!! 858 millesimi il distacco!!!

-7 Gajser inizia a provare l’attacco nei confronti del siciliano che da diversi giri ha alzato nettamente il suo ritmo

-8 Prado non molla e mantiene 1.5 su Seewer che sta provando il tutto per tutto. Gajser ormai è in scia a Cairoli, attenzione!!!

-10 Seewer si riporta sotto e ora il gap è di 1.4, Febvre perde nuovamente terreno a 4.9, quarto Cairoli a 7.6 con Gajser sempre più vicino: 1.371 di distacco per lo sloveno.

-11 Giro lento, invece, per Cairoli che vede ridursi il margine su Gajser a 1.838! Attenzione!

-12 Prado risponde settore per settore a Seewer che, tuttavia, gli recupera mezzo secondo. Febvre vola in 1:56.492 e si riporta a 3.6

-13 Prado prosegue e inizia l’ottavo giro con 2.5 su Seewer, Febvre molla e si ritrova a 4.4, quarto Cairoli a 6.7, Gajser quinto a 9.1.

-14 Jorge Prado sembra davvero a suo agio in questo momento. Prosegue sul passo dell’1:56 basso e prova a chiudere i conti. Seewer reagisce spinto da Febvre, Cairoli gestisce la situazione

-15 Siamo a metà gara, Prado allunga!! Distacco di 2.6 su Seewer, Frebvre terzo a 3.0, mentre Cairoli scivola a 5.1. Gajser sembra non riuscire a ricucire il gap e rimane a 7.9.

-16 Cairoli 1:55.814 nuovo record! Il siciliano non molla!!

-17 Prado è eccellente nel T1, mentre Seewer risponde nel T4 Febvre ogni volta che si avvicina al duo di testa va poi a perdere terreno nei metri successivi..

-18 Febvre si avvicina ma commette un errore e ora perde 2.4 da Prado, Cairoli rimane a 4.4 mentre Gajser si porta a 6.5.

-19 Battaglia a tre in vetta!! Seewer e Febvre attaccano Prado!!!

-20 Seewer si rifà sotto a Seewer con un distacco di 681 millesimi, Febvre sempre nelle vicinanze, mentre Cairoli accusa 4.4 ora, mentre Gajser riduce a 6.1.

-21 Si completa anche la terza tornata con Prado che porta a 1.2 su Seewer, quindi Febre a 2.4 e Cairoli a 5.0. Gajser perde terreno e si ritrova a 7.3

-22 Febvre scatenato con il nuovo record in 1:56.204, Seewer sempre più sotto pressione inizia a commettere qualche errore di troppo

-23 Si chiude il secondo giro con Prado che tiene con i denti un secondo di margine su Seewer, terzo Febvre a 1.5, Cairoli accusa 3.9, Gajser ora è quinto a 5.5.

-24 Dopo un avvio a tutta Febvre inizia a perdere terreno, Prado piazza un T1 stellare e allunga, Cairoli record nel T2 prova a tornare sotto al francese.

-25 Si chiude il primo giro con Prado che mantiene 478 millesimi su Seewer e 1.9 su Febvre, quarto Cairoli a 3.3, quindi Gajser sesto a 5.4.

-26 Febvre fa segnare un parziale record dietro l’altro e si porta a ridosso di Prado e Seewer, Cairoli a 3.2 dalla vetta.

-27 Febvre è il più veloce in questo momento e prova ad agganciare i due fuggitivi, Cairoli non molla, mentre Gajser attacca Evans per la quinta posizione

-28 Cairoli viene superato da Febvre per la terza posizione, mentre Gajser è ora sesto a 4.7.

-29 minuti, Prado tiene la vetta su Seewer e Cairoli, Gajser rimane settimo

PARTENZA – L’holeshot lo prende Prado poi Seewer e Cairoli, Gajser è settimo!

13.15 Tutto pronto per il via! Inizia il count-down, vedremo chi scatterà meglio dalle proprie caselle!

13.14 Tim Gajser sarà in pole position, ma la battaglia inizierà sin dai primi metri. Come ha sottolineato anche Cairoli, la prima curva sarà davvero fondamentale.

13.13 Come sempre si correrà sulla distanza di 30 minuti + 2 giri, sale la tensione a Mantova, ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima gara-1!

13.12 I piloti prendono posto al cancelletto di partenza. Tutto è pronto per il count-down verso il via!

13.11 Tony Cairoli a pochi minuti dalla gara: “Domenica mi sono fatto male al naso per colpa di una caduta, una piccola frattura. Ma non è niente di grave. Non sono al 100%, certo, ma sono abituato a queste cose e farò di tutto per dare il mio massimo. Il via sarà complicato perchè la prima curva è davvero stretta”

13.10 Cinque minuti al via di gara-1! Il meteo è perfetto a Mantova, sole pieno e 21 gradi, condizioni ideali per lo sterrato lombardo, sarà grande spettacolo!

13.07 I tempi delle prove libere disputate questa mattina

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:51.203 4 0:00.000 0:00.000 7 53.7

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:51.716 4 0:00.513 0:00.513 8 53.4

3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:51.924 6 0:00.721 0:00.208 8 53.3

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 1:52.031 5 0:00.828 0:00.107 8 53.3

5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:52.514 1 0:01.311 0:00.483 10 53.1

6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:52.712 6 0:01.509 0:00.198 9 53

7 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:52.837 3 0:01.634 0:00.125 7 52.9

8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:53.065 1 0:01.862 0:00.228 5 52.8

9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:53.111 4 0:01.908 0:00.046 8 52.8

10 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 1:53.259 1 0:02.056 0:00.148 10 52.7

11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:53.723 5 0:02.520 0:00.464 8 52.5

12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:53.726 7 0:02.523 0:00.003 9 52.5

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 1:53.555 3 0:02.352 -1:59.829 5 52.6

14 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:54.191 7 0:02.988 0:00.636 9 52.3

15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 1:54.278 3 0:03.075 0:00.087 9 52.2

16 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 1:54.923 4 0:03.720 0:00.645 10 52

17 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 1:55.091 4 0:03.888 0:00.168 9 51.9

18 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 1:55.115 3 0:03.912 0:00.024 10 51.9

19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:55.246 10 0:04.043 0:00.131 10 51.8

20 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI KTM 1:55.512 6 0:04.309 0:00.266 8 51.7

21 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 1:55.601 1 0:04.398 0:00.089 9 51.6

22 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 1:55.985 5 0:04.782 0:00.384 9 51.5

23 64 Covington, Thomas USA AMA Yamaha 1:56.223 7 0:05.020 0:00.238 8 51.4

24 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:56.594 4 0:05.391 0:00.371 6 51.2

25 555 Guryev, Artem RUS FMRM Honda 1:58.961 10 0:07.758 0:02.367 10 50.2

26 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:57.905 1 0:06.702 -1:58.944 9 50.6

27 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 2:01.222 2 0:10.019 0:03.317 8 49.2

13.04 Cresce l’attesa per questa prima manche di Mantova! Ricordiamo che domani si concluderà il trittico mantovano con il GP d’Europa. L’Italia non ha certo concluso qui i suoi appuntamenti, dato che in chiusura di campionato ci saranno tre gare anche a Pietramurata.

13.02 Tim Gajser, reduce dalla vittoria di domenica in gara-2, ha portato il suo margina a +5 su Tony Cairoli, ma dietro attenzione a Jeremy Seewer che ha centrato il successo nel GP di Lombardia e si conferma ormai una realtà della classe regina.

13.00 Iniziamo l’avvicinamento a gara-1 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE MXGP 2020

1 243 Gajser, Tim SLO HON 316

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 311

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 300

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 277

5 259 Coldenhoff, G. NED GAS 273

6 84 Herlings, J. NED KTM 263

7 27 Jasikonis, A. LTU HUS 248

8 3 Febvre, Romain FRA KAW 230

9 21 Paulin, G. FRA YAM 224

10 25 Desalle, C. BEL KAW 222

12.57 Si annuncia un mercoledì di fuoco sulla pista lombarda! Il leader della classifica Tim Gajser vuole allungare sugli inseguitori, ma Tony Cairoli non ha la minima intenzione di mollare di un millimetro, con il sogno del decimo titolo iridato ancora a portata di mano.

12.55 Buongiorno e benvenuti a Mantova! Tra 20 minuti scatterà l’attesissima gara-1 della MXGP!

La presentazione del Gran Premio di Mantova – Il programma della giornata – La classifica del Mondiale MXGP 2020 – La cronaca del Gran Premio di Lombardia – Le condizioni di Arminas Jasikonis

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Mantova 2020 della MXGP. Siamo giunti al decimo appuntamento della stagione nella massima categoria del motocross e, contemporaneamente, alla seconda tappa del trittico mantovano che, dopo essere stato aperto dal Gran Premio di Lombardia di domenica, si concluderà sette giorni dopo con il Gran Premio d’Europa. Gli orari saranno quelli canonici, con gara-1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 16.10.

Saranno in palio altri 50 pesantissimi punti in ottica classifica generale, con una sfida quanto mai serrata ormai per aggiudicarsi un titolo che, ora come ora, non ha un vero padrone, soprattutto dopo il ko di Jeffrey Herlings che sembra indirizzato verso la fuga. Dopo la prima gara mantovana in vetta troviamo nuovamente Tim Gajser con 316 punti, solamente 5 in più del nostro Tony Cairoli che non vuole mollare nella caccia al suo decimo alloro iridato. Terza posizione per Jeremy Seewer, vincitore domenica, con 300, quindi quarta posizione per Jorge Prado con 277 e quinta per Glenn Coldenhoff con 273.

Il Gran Premio di Mantova del Mondiale MXGP 2020 prenderà il via con con gara-1 alle ore 13.15, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo della splendida battaglia nella classe regina del motocross.

