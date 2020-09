Freccia Vallone 2020: percorso, altimetria, favoriti. L’elenco dei partecipanti

Il Belgio chiama a raccolta gli esperti delle Classiche, per dare il via alla campagna del nord che si apre proprio quest’oggi, mercoledì 30 settembre, con l’84esima edizione della Freccia Vallone. Saranno 202 i chilometri da percorrere tra Herve e il traguardo del celebre Mur de Huy, con ben dieci i muri da affrontare lungo la seconda metà del tracciato. Non sarà al via il neo campione del mondo Julian Alaphilippe, che quindi non difenderà il suo primato ottenuto nelle ultime due edizioni, ma la battaglia per la vittoria si farà comunque molto intensa in un ricco parterre di uomini reduci dal Tour de France e il Mondiale di Imola.

Loading...

Loading...

PERCORSO

Nella prima parte della corsa le difficoltà saranno praticamente nulle, eccezion fatta della Côte de Trasenster. Poi, al chilometro 119, si entrerà in un circuito da ripetere tre volte, caratterizzato dalla Côte d’Ereffe (2,1 km al 5 %), l’inedita Côte du chemin des Gueuses (1,8 km al 6,5 %) e ovviamente il Mur de Huy. Lo storico finale della Freccia Vallone presenta una lunghezza complessiva di 1300 metri, ma con una pendenza media del 9,6% e punte al 20%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

I super favoriti sono, senza ombra di dubbio, Marc Hirschi (Team Sunweb) e Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), reduci da un Tour de France e una prova iridata da brividi. L’elvetico e il polacco fanno paura a tutti, e hanno due formazioni ben assortite. Al via anche il recente vincitore della Grande Boucle Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), da cui non è da escludere una bella zampata finale sul Mur de Huy; ma anche degli esperti delle Classiche come Tim Wellens (Lotto Soudal), Michael Valgren (NTT), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), già salito sul podio della Freccia Vallone in ben tre edizioni, e Dylan Teuns (Bahrain McLaren), terzo nel 2017.

Attenzione a Richie Porte (Trek-Segafredo), che dopo il terzo gradino del podio al Tour, ha deciso di tentare la sorte nella campagna del Nord, ma anche ad un possibile outsider come Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), reduce da un’ottima Grande Boucle, con una vittoria di tappa da grande finisseur. Mentre Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) sarà la punta azzurra. Vista l’attuale condizione fisica, il valtellinese potrebbe cercare di reggere il ritmo dei migliori. Il finale è veramente ostico, ma in ogni caso, questa Freccia Vallone gli servirà comunque come test per tutte le altre classiche.

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI

DECEUNINCK – QUICKSTEP

1 JUNGELS Bob

2 BAGIOLI Andrea

3 CAVAGNA Remi

4 DECLERCQ Tim

5 DEVENYNS Dries

6 GARRISON Ian

7 VANSEVENANT Mauri

ASTANA PRO TEAM

11 FRAILE Omar

12 CONTRERAS Rodrigo

13 GREGAARD Jonas

14 HOULE Hugo

15 IZAGIRRE Gorka

16 KUDUS Merhawi

17

UAE TEAM EMIRATES

21 POGACAR Tadej

22 ARDILA Andres Camilo

23 COSTA Rui

24 HENAO Sergio

25 MUNOZ Cristian

26 POLANC Jan

27 RAVASI Edward

LOTTO SOUDAL

31 WELLENS Tim

32 DEWULF Stan

33 FRISON Frederik

34 GOOSSENS Kobe

35 MERTZ Remy

36 VAN DER SANDE Tosh

37 VAN MOER Brent

BORA-HANSGROHE

41 KAMNA Lennard

42 GAMPER Patrick

43 GATTO Oscar

44 KONRAD Patrick

45 MCCARTHY Jay

46 SAGAN Juraj

47 SCHELLING Ide

TREK-SEGAFREDO

51 PORTE Richie

52 KAMP Alexander

53 LOPEZ Juan Pedro

54 RIES Michel

55 SIMMONS Quinn

56 SKUJINS Toms

57

TEAM SUNWEB

61 HIRSCHI Marc

62 ARENSMAN Thymen

63 DONOVAN Mark

64 GALL Felix

65 POWER Robert

66 STORER Michael

67 VAN WILDER Ilan

NTT PRO CYCLING TEAM

71 GASPAROTTO Enrico

72 BARBERO Carlos

73 BATTISTELLA Samuele

74 DYBALL Ben

75 KING Benjamin

76 KREUZIGER Roman

77 MADER Gino

MOVISTAR TEAM

81 ARCAS Jorge

82 ALBA Juan Diego

83 ELOSEGUI Inigo

84 JORGENSON Matteo

85 PRADES Eduard

86 ROJAS José

87

AG2R LA MONDIALE

91 CHEREL Mikael

92 CHAMPOUSSIN Clement

93 COSNEFROY Benoit

94 FRANK Mathias

95 GODON Dorian

96 JAUREGUI Quentin

97 VUILLERMOZ Alexis

BAHRAIN-MCLAREN

101 LANDA Mikel

102 BUITRAGO Santiago

103 INKELAAR Kevin

104 MOHORIC Matej

105 POELS Wot

106 TEUNS Dylan

107 WILLIAMS Stephen

TEAM JUMBO – VISMA

111 DUMOULIN Tom

112 DE PLUS Laurens

113 HOFSTEDE Lennard

114 LEEZER Tom

115 MARTENS Paul

116 VINGEGAARD Jonas

117

INEOS GRENADIERS

121 KWIATKOWSKI Michal

122 GOLAS Michal

123 HAYTER Ethan

124 HENAO Sebastian

125 SOSA Ivan

126 WURF Cameron

127

CIRCUS-WANTY GOBERT

131 BAKELANTS Jan

132 DEGAND Thomas

133 DOUBEY Fabien

134 EIKING Odd Christian

135 LAMMERTINK Maurits

136 PETILLI Simone

137 VAN MELSEN Kevin

GROUPAMA-FDJ

141 MADOUAS Valentin

142 ARMIRAIL Bruno

143 LADAGNOUS Matthieu

144 MOLARD Rudy

145 REICHENBACH Sebastien

146 ROUX Anthony

147 SEIGLE Romain

CCC TEAM

151 GESCHKE Simon

152 BARTA William

153 DE MARCHI Alessandro

154 HIRT Jan

155 PALUTA Michal

156 ZIMMERMANN Georg

157

EF PRO CYCLING

161 MARTINEZ Daniel Felipe

162 CARTHY Hugh

163 HIGUITA Sergio

164 HOWES Alex

165 KEUKELEIRE Jens

166 URAN Rigoberto

167 WOODS Michael

COFIDIS

171 HERRADA Jesus

172 BARCELO Fernando

173 FINE Eddy

174 HERRADA José

175 LAFAY Victor

176 MATE Luis Angel

177 PERICHON Pierre-Luc

MITCHELTON-SCOTT

181 SCHULTZ Nicholas

182 ALBASINI Michael

183 BAUER Jack

184 GRMAY Tsgabu

185 IMPEY Daryl

186 PEAK Barnabas

187

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

191 SPRENGERS Thomas

192 DE VYLDER Lindsay

193 DELTOMBE Kevin

194 MERTENS Julian

195 PLANCKAERT Emiel

196 VAN POUCKE Aaron

197 WARLOP Jordi

ALPECIN-FENIX

201 VERVAEKE Louis

202 JANSSENS Jimmy

203 SBARAGLI Kristian

204 THWAITES Scott

205 TULETT Ben

206 VAKOC Petr

207 VERGAERDE Otto

BINGOAL-WALLONIE BRUXELLES

211 VANENDERT Jelle

212 HUYS Laurens

213 LIETAER Eliot

214 LIVYNS Arjen

215 MOLLY Kenny

216 PAASSCHENS Mathijs

217 PEYSKENS Dimitri

ISRAEL START-UP NATION

221 MARTIN Daniel

222 GOLDSTEIN Omer

223 HERMANS Ben

224 HOLLENSTEIN Reto

225 NEILANDS Krists

226 PICCOLI James

227 SUTHERLAND Rory

TOTAL DIRECT ENERGIE

231 HIVERT Jonathan

232 BURGAUDEAU Mathieu

233 FERRON Valentin

234 GAILLARD Marlon

235 GRELLIER Fabien

236 OURSELIN Paul

237 SIMON Julien

TEAM ARKEA-SAMSIC

241 BARGUIL Warren

242 ANACONA Winner

243 BONNAMOUR Franck

244 DECLERCQ Benjamin

245 HARDY Romain

246 LEDANOIS Kevin

247 OWSIAN Lukasz