LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2020 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini a OA Sport: “Non ho una tattica precisa, bisognerà correre con intelligenza”

13.20 Inizia a esserci un po’ di selezione da dietro.

13.16 Sembra che a nessuno interessi andare in fuga. Il gruppo affronta la salita di Gallisterna.

13.12 130 chilometri al traguardo.

13.10 Per ora non ci sono attacchi.

13.03 Gruppo compatto e aperto sulla sede stradale. Ricordiamo che l’anno scorso la rassegna iridata si decise a cento chilometri dall’arrivo, quando van Vleuten portò l’attacco decisivo.

13.00 C’è un vento abbastanza forte sul tracciato.

12.58 Il gruppo inizia l’erta di Mazzolano per la prima volta.

12.55 Per ora situazione di gruppo compatto, 138,5 chilometri al traguardo.

12.50 La gara è partita e c’è subito stata una caduta in coda al gruppo.

12.48 Elisa Longo Borghini a OA Sport qualche istante prima della partenza: “Non ho studiato una tattica in particolare per battere le olandesi. Bisognerà correre con intelligenza”

12.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo su strada di Imola.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della gara in linea femminile dei Mondiali di ciclismo su strada di Imola 2020. Ci aspetta una gara a dir poco pirotecnica sul tracciato romagnolo. Un’Elisa Longo Borghini in forma smagliante, di recente seconda agli Europei e terza con un successo di tappa al Giro Rosa, sfida la corazzata neerlandese composta dalla campionessa uscente Annemiek van Vleuten, la quale correrà con un tutore a causa del brutto infortunio rimediato nella gara a tappe italiana sopraccitata, da Anna van der Breggen, recente vincitrice proprio del Giro Rosa e del Mondiale a cronometro, e dalla Cannibale Marianne Vos, plurivincitrice di tappa e maglia ciclamino nella versione femminile del Giro d’Italia.

Guai, però, a sottovalutare le altre. Atlete come la polacca Kasia Niewiadoma, recente seconda al Giro Rosa, la danese Cecilie Uttrup Ludwig, la neozelandese Mikayla Harvey, la sudafricana Ashleigh Moolman-Pasio e la britannica Lizzie Deignan proveranno a inserirsi nella lotta per la maglia iridata. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 13.00, mi raccomando, non mancate!

