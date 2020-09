Startlist Mondiali ciclismo 2020: tutti i partecipanti e i dorsali. Nibali e Ulissi guidano l’Italia, Van Aert favorito

Domenica 27 settembre andrà in scena la prova in linea maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. A Imola si assegnerà la tanto ambita maglia arcobaleno, dopo 258 km su un durissimo circuito da ripetere per nove volte, caratterizzato da due salite estremamente impegnative ed esigenti. Il grande favorito della vigilia è il belga Wout Van Aert, ma possono puntare in alto anche il francese Julian Alaphilippe, gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, lo svizzero Marc Hirschi, il danese Jakob Fuglsang, senza dimenticarsi dell’eterno spagnolo Alejandro Valverde e del polacco Michal Kwiatkowski.

L’Italia non parte con i favori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per inventarsi qualche numero: Vincenzo Nibali può sempre tirare fuori l’asso dalla manica, Diego Ulissi è in grandissima forma, Alberto Bettiol va sempre preso con le pinze, il giovane Andrea Bagioli sarà un outsider, Damiano Caruso è reduce dalla top-10 al Tour de France. Di seguito la startlist della prova in linea maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo, in programma domenica 27 settembre a Imola (partenza ore 09.45, arrivo attorno alle ore 16.30).

STARTLIST MONDIALI CICLISMO 2020:

DANIMARCA

1 FUGLSANG Jakob

2 EG Niklas

3 GREGAARD WILSLY Jonas

4 HANSEN Jesper

5 HONORE Mikkel Frolich

6 HUNDAHL Michael Valgren

7 JUUL JENSEN Christopher

8 PEDERSEN Casper Phillip

SLOVENIA

9 BRAJKOVIC Janez

10 MEZGEC Luka

11 NOVAK Domen

12 PIBERNIK Luka

13 POGACAR Tadej

14 POLANC Jan

15 ROGLIC Primoz

16 TRATNIK Jan

ITALIA

17 BAGIOLI Andrea

18 BETTIOL Alberto

19 BRAMBILLA Gianluca

20 CARUSO Damiano

21 MASNADA Fausto

22 NIBALI Vincenzo

23 ULISSI Diego

24 VISCONTI Giovanni

BELGIO

25 BENOOT Tiesj

26 NAESEN Oliver

27 SERRY Pieter

28 STUYVEN Jasper

29 VAN AERT Wout

30 VAN AVERMAET Greg

31 VLIEGEN Loic

32 WELLENS Tim

FRANCIA

33 ALAPHILIPPE Julian

34 BERNARD Julien

35 ELISSONDE Kenny

36 MADOUAS Valentin

37 MARTIN Guillaume

38 MOLARD Rudy

39 PACHER Quentin

40 PETERS Nans

PAESI BASSI

41 DUMOULIN Tom

42 EENKHOORN Pascal

43 OOMEN Sam

44 TOLHOEK Antwan

45 TUSVELD Martijn

46 VAN BAARLE Dylan

47 VAN DER LIJKE Nick

48 WEENING Pieter

COLOMBIA

49 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban

50 HENAO MONTOYA Sergio Luis

51 HIGUITA GARCIA Sergio Andres

52 LOPEZ MORENO Miguel Angel

53 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe

54 MUNOZ LANCHEROS Cristian Camilo

55 TEJADA CANACUE Harold Alfonso

56 URAN Rigoberto

GERMANIA

57 ARNDT Nikias

58 DEGENKOLB John

59 DENZ Nico

60 GESCHKE Simon

61 KOCH Jonas

62 MARTENS Paul

63 SCHACHMANN Maximilian

64 ZIMMERMANN Georg

SPAGNA

65 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello

66 DE LA CRUZ MELGAREJO David

67 HERRADA Jesus

68 LANDA MEANA Mikel

69 MAS NICOLAU Enric

70 SANCHEZ Luis Leon

71 SOLER Marc

72 VALVERDE Alejandro

AUSTRALIA

73 CLARKE Simon

74 DURBRIDGE Luke

75 HAMILTON Christopher

76 HINDLEY Jai

77 HOWSON Damien

78 MATTHEWS Michael

79 PORTE Richie

80 SCHULTZ Nicholas

GRAN BRETAGNA

81 CARTHY Hugh John

82 HAYTER Ethan

83 KNOX James

84 PIDCOCK Thomas

85 ROWE Luke

86 SHAW James

NORVEGIA

87 EIKING Odd Christian

88 HAGEN Carl Fredrik

89 HOELGAARD Markus

90 LAENGEN Vegard Stake

91 LEKNESSUND Andreas

92 TRAEEN Torstein

RUSSIA

93 CHERNETSKII Sergei

94 KUZNETSOV Viacheslav

95 NEKRASOV Denis

96 RIKUNOV Petr

97 ROVNY Ivan

98 STRAKHOV Dmitrii

POLONIA

99 ANIOLKOWSKI Stanislaw

100 GOLAS Michal

101 KWIATKOWSKI Michal

102 MALECKI Kamil

103 OWSIAN Lukasz

104 PATERSKI Maciej

NUOVA ZELANDA

105 BENNETT George

106 BEVIN Patrick

107 FISHER-BLACK Finn

108 SMITH Dion

IRLANDA

109 HEALY Ben

110 MULLEN Ryan

111 ROCHE Nicolas

SVIZZERA

112 ALBASINI Michael

113 DILLIER Silvan

114 GASPAROTTO Enrico

115 HIRSCHI Marc

116 PELLAUD Simon

117 SCHAR Michael

ECUADOR

118 CAICEDO Jonathan

119 CARAPAZ Richard

120 CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro

PORTOGALLO

121 COSTA Rui

122 GUERREIRO Ruben

123 OLIVEIRA Ivo

124 OLIVEIRA Nelson

SLOVACCHIA

125 BELLAN Juraj

126 CANECKY Marek

127 CULLY Jan Andrej

128 HARING Martin

129 TYBOR Patrik

USA

130 CRADDOCK Lawson

131 KUSS Sepp

132 MCNULTY Brandon

133 POWLESS Neilson

AUSTRIA

134 BAYER Tobias

135 FRIEDRICH Marco

136 GALL Felix

137 SCHONBERGER Sebastian

138 WILDAUER Markus

139 ZOIDL Riccardo

REPUBBLICA CECA

140 CERNY Josef

141 HIRT Jan

142 OTRUBA Jakub

143 TOUPALIK Adam

KAZAKISTAN

144 BIZHIGITOV Zhandos

145 FOMINYKH Daniil

146 GRUZDEV Dmitriy

147 LUTSENKO Alexey

148 NATAROV Yuriy

149 PRONSKIY Vadim

SUDAFRICA

150 DLAMINI Nicholas

151 MEINTJES Louis

ESTONIA

152 KANGERT Tanel

153 PRUUS Peeter

LUSSEMBURGO

154 GASTAUER Ben

UKRAINA

155 BUDIAK Anatolii

ERITREA

156 BERHANE Natnael

157 GEBREIGZABHIER Amanuel

158 KUDUS Merhawi

CANADA

159 BOIVIN Guillaume

160 CATAFORD Alexander

161 HOULE Hugo

162 WOODS Michael

LETTONIA

163 LUKSEVICS Viesturs

164 NEILANDS Krists

165 SKUJINS Toms

BIELORUSSIA

166 RIABUSHENKO Aleksandr

UNGHERIA

167 VALTER Attila

LITUANIA

168 SISKEVICIUS Evaldas

AZERBAIJAN

169 ASADOV Elchin

SVEZIA

170 ERIKSSON Lucas

GRECIA

171 TZORTZAKIS Polychronis

GIAPPONE

172 ARASHIRO Yukiya

ROMANIA

173 GROSU Eduard-Michael

COSTA RICA

174 RIVERA SERRANO Kevin

MESSICO

175 CASTILLO SOTO Ulises Alfredo

RWANDA

176 MUGISHA Samuel

MAROCCO

177 ABDERRAHIM Zahiri

Foto: Valerio Origo