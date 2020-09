Ciclismo femminile, Anna van der Breggen: “Ho sfruttato 2 occasioni, non me l’aspettavo”

VIDEO INTERVISTA ANNA VAN DER BREGGEN

Anna van der Breggen si è laureata Campionessa del Mondo, vincendo la medaglia d’oro nella prova in linea a Imola. L’olandese si è resa protagonista di un’azione superlativa sulla salita di Gallisterna al penultimo giro, attaccando perentoriamente e andando via in solitaria quando mancavano una quarantina di chilometri all’arrivo. La 30enne, fresca vincitrice del Giro Rosa, ha firmato una superlativa doppietta perché due giorni fa aveva vinto il titolo iridato nella cronometro. Quello odierno è il secondo sigillo nella kermesse dopo quello di Innsbruck 2018 e ha ammesso: “Avevo due occasioni e le ho sfruttate, anche se non me lo aspettavo“. Sopra la VIDEO intervista realizzata da OA Sport.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse