VIDEO Mondiali ciclismo 2020, highlights: van der Breggen in trionfo, Elisa Longo Borghini di bronzo

Anna van der Breggen ha vinto la prova in linea dei Mondiali 2020 di ciclismo. L’olandese ha attaccato al penultimo giro sulla salita di Gallisterna, è andata via in solitaria e ha così conquistato la medaglia d’oro. La fuoriclasse orange si è resa protagonista di una grandiosa impresa perché due giorni fa aveva trionfato nella cronometro individuale, firmato così una doppietta che era riuscita soltanto alla francese Longo venticinque anni fa. L’Italia festeggia il bel bronzo di Elisa Longo Borghini, capace di attaccare insieme all’altra olandese Annemiek Van Vleuten all’ultimo giro e poi arresasi all’avversaria al termine di una bella volata. Di seguito i VIDEO con gli highlights e la sintesi della prova in linea femminile dei Mondiali 2020 di ciclismo.

Foto: Lapresse