LIVE Inter-Fiorentina 4-3, Serie A in DIRETTA: vittoria in rimonta per i nerazzurri. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS INTER-FIORENTINA 4-3

22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.52 Ecco le pagelle:

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 7, Bastoni 5, Kolarov 6; Young 6 (65′ Hakimi 7), Barella 5.5 (74′ Nainggolan 6), Brozovic 6 (74′ Vidal 6), Perisic 5.5 (78′ Sanchez 7); Eriksen 5 (65′ Sensi 6.5); Lautaro Martinez 7.5, Lukaku 7. All. Conte 6.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Ceccherini 5, Caceres 5.5; Chiesa 7 (69′ Lirola 5), Bonaventura 6.5 (61′ Borja Valero 5.5), Amrabat 6, Castrovilli 7, Biraghi 6.5; Kouamé 6.5 (61′ Vlahovic 5), Ribery 8 (83′ Cutrone s.v.). All. Iachini 5.

22.48 Vince l’Inter una partita clamorosa, scandita dagli errori e sprazzi di spettacolo da parte delle due squadre, partite decisa negli ultimi cinque minuti dove Vlahovic sbaglia la rete che avrebbe chiuso la partita e trova la reazione dell’Inter che riesce a ribaltare il match.

94′ Finisce la partita, Inter-Fiorentina 4-3.

92′ CI saranno altri tre minuti di recupero.

91′ Gooooooooooooool, D’Ambrosiooooooooooooo, la Fiorentina è sparita e sull’ennesimo cross D’Ambrosio di testa mette dentro, Inter-Fiorentina 4-3.

89′ Gooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuuu, primo assist di Hakimi che dalla destra mette in mezzo per il belga che non sbaglia, Inter-Fiorentina 3-3.

88′ Fuori Ribery e dentro Cutrone per la Fiorentina.

86′ Ribery in modo straordinario riesce a servire Vlahovic che spara alto davanti al portiere.

84′ Fuori Perisic e dentro Sanchez per l’Inter.

82′ Sensi ci prova fuori, para Dragowski.

80′ Fuori Brozovic e Barella, dentro Vidal e Nainggolan nell’Inter.

78′ Tiro di Barella che chiama al miracolo Dragowski.

76′ Lukaku si libera di Ceccherini e va al tiro, pallone fuori di pochissimo.

74′ Vlahovic da fuori area spara alto.

72′ Fuori Chiesa e dentro Lirola nella Fiorentina.

70′ Perisic per Lukaku che da pochi passi non trova la porta.

68′ Fuori Young ed Eriksen per Sensi e Hakimi nell’Inter.

66′ Gravi problemi difensivi per l’Inter che lascia spazi veramente invitanti per la corsa dei giocatori Viola.

64′ Gooooooooooooooooooool, Chiesaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, altro assist spettacolare di Ribery che da la palla con il contagiri a Chiesa che con il cucchiaio sigla la terza rete, Inter-Fiorentina 2-3.

62′ Fuori Bonaventura e Kouamé per Borja Valero e Vlahovic nella Fiorentina.

60′ Brozovic lancia Perisic che non trova la porta con un piatto al volo.

58′ Tra poco potrebbero iniziare le prime sostituzioni.

56′ Goooooooooooooooooool, Castrovilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, proprio lui Ribery trova il passaggio giusto per Castrovilli che di esterno mette in rete sul secondo palo, Inter-Fiorentina 2-2.

54′ Ribery prova a caricarsi la Fiorentina sulle spalle per creare situazioni pericolose.

52′ Fiorentina che inizia male il secondo tempo, subisce passivamente la pressione dell’Inter.

50′ Goooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzz, autogol di Ceccherini che per respingere un cross di Lautaro mette in rete di punta dentro la propria porta, Inter-Fiorentina 2-1.

48′ Young per Lukaku che di testa non trova la porta.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.41 Partita divertente, Fiorentina che inizia benissimo ma non riesce a trovare il raddoppio e nel finale di primo tempo Lautaro con una giocate delle sue trova il pareggio.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Inter-Fiorentina 1-1.

46′ Goooooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzz, in contropiede l’Inter riesce a trovare l’argentino che a giro riesce a trovare il pareggio, Inter-Fiorentina 1-1.

45′ Ci saranno due minuti di recupero.

43′ Young per l’ennesima volta mette in mezzo dalla destra per Perisic che di punta non arriva a trovare la porta.

41′ Castrovilli per Kouamé che spreca una buona occasione.

39′ Grande prestazione di Milenkovic che per la seconda volta ferma Lukaku in contropiede.

37′ Fiorentina che non sta riuscendo più ad andare in contropiede.

35′ Kolarov ci prova da fuori area, pallone altissimo sopra la traversa.

33′ Possesso palla ora per l’Inter che ora comanda il gioco.

31′ Fallo di Ceccherini su Lautaro che prende il cartellino giallo.

29′ Bonaventura gioca in appoggio alla coppia Kouamé-Ribery.

27′ Partita estremamente divertente in questa fase con rapidi cambi di fronte.

25′ Kouamé crossa per Milenkovic che di testa per poco non trova la porta.

23′ Lukaku entra in area di rigore ma manda il pallone sull’esterno della rete.

21′ VAR, non è rigore, Caceres tocca nettamente il pallone al replay.

19′ Rigore per l’Inter, Caceres stende Lautaro Martinez dentro l’area di rigore.

17′ Ribery se ne va in contropiede e serve Kouamé che in spaccata non riesce a trafiggere Handanovic per il raddoppio.

15′ Young dalla destra mette un pallone pericoloso in mezzo per Brozovic che non arriva all’impatto con il pallone.

13′ L’Inter alza il baricentro e prova a rientrare in partita.

11′ Young dalla destra mette sul secondo palo per Perisic che di testa non trova la porta.

9′ Biraghi vicino a raddoppio! da ottima posizione manda a lato il pallone di sinistro.

7′ Brutto fallo di Barella su Ribery a centrocampo, giallo per il centrocampista dell’Italia.

5′ Gooooooooooooooooooooool, Kouameeeeeeeeeeeeeeeeeeee, spettacolare cross di Biraghi per Bonaventura che da pochi passi serve a Kouame il facile tiro dell’uno a zero, Inter-Fiorentina 0-1.

3′ Kolarov agisce da centrosinistra con compiti di regia esterna.

1′ Inizia la partita!

20.40 Entrano in campo le due squadre, tra poco si inizia!

20.37 Tra poco ingresso in campo delle due squadre.

20.34 Mancano dieci minuti all’inizio della partita.

20.31 L’Inter è imbattuta da 6 partite di Serie A contro la Fiorentina (2 vittorie, 4 pareggi): l’ultima sconfitta risale al pirotecnico 4-5 al Franchi dell’aprile 2017.

20.28 La Fiorentina è una delle tre squadre (con Juventus e Roma) contro cui l’Inter non ha trovato il successo nella scorsa Serie A.

20.25 Dopo lo 0-0 dello scorso campionato, la Fiorentina potrebbe tenere la porta inviolata in due trasferte di fila contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 1941.

20.22 Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore a vincere in due stagioni di fila all’esordio in campionato dell’Inter a partire da Roberto Mancini (2005/06 e 2006/07).

20.19 La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite di campionato, non infila quattro successi di fila in Serie A da aprile 2018.

20.16 L’Inter ha messo a segno 113 gol in tutte le competizioni nel 2019/20, record in una singola annata sotto l’aspetto realizzativo nella sua storia tra campionato e coppe a partire da quando esiste la Serie A (girone unico dal 1929/30).

20.13 L’Inter è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha segnato più reti di testa (26) nel 2019/20 considerando tutte le competizioni.

20.10

20.07 Romelu Lukaku ha segnato tre gol negli ultimi tre esordi stagionali tra Serie A e Premier League: nello scorso campionato, il belga dell’Inter ha segnato il 35% dei suoi gol in gare casalinghe (8/23).

20.04 Nessun giocatore ha segnato più gol di Arturo Vidal sotto la gestione di Antonio Conte nei cinque maggiori campionati europei (28, al pari di Eden Hazard).

20.01 Giacomo Bonaventura della Fiorentina ha realizzato quattro gol contro l’Inter in campionato (inclusa una doppietta con l’Atalanta a San Siro nel marzo 2014). Solo contro il Napoli ha segnato di più in Serie A (cinque reti).

19.58 Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini

19.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Inter-Fiorentina anticipo serale della Serie A Tim.

Il programma della sfida

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Fiorentina match della Serie A Tim 2020-21, debutta Antonio Conte in questo campionato contro una squadra che ha già tre punti in classifica.

Conte punterà in attacco sulla consueta coppia composta da Lukaku e Lautaro Martínez. In mediana Barella farà coppia con Gagliardini, mentre dovrebbe essere titolare sulla trequarti Eriksen, visto che l’ultimo arrivato Vidal non è ancora al meglio della condizione e dovrebbe partire dalla panchina. Ma potrebbe vincere il ballottaggio Sensi. Sulle fasce Hakimi a destra e Perisic (favorito su Young, tranne che si ripiega sulla scelta più difensiva) sulla corsia mancina. In difesa, davanti ad Handanovic, De Vrij è out: D’Ambrosio dovrebbe spuntarla su Skriniar (in partenza) per completare il reparto con Bastoni e Kolarov.

Modulo simile per Iachini, che in difesa, davanti a Dragowski, proporrà la linea a tre titolare con Milenkovic (ricercato proprio dall’Inter), Ceccherini e Caceres (Pezzella è convocato ma non ancora al meglio). A centrocampo Amrabat giocherà da titolare in mediana, mentre Duncan e Castrovilli saranno le mezzali: panchina in vista dunque per Bonaventura anche se potrebbe spuntarla su Duncan. Sulle due corsie a destra sarà nuovamente sacrificato a tutta fascia Federico Chiesa (ricercato anche dalla Juventus per lo stesso ruolo), mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In attacco l’esperto Ribery farà coppia con il giovane Kouamé. Dalla panchina Cutrone e Vlahovic, ancora non convocato Pulgar.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.