LIVE Berrettini-Coria, Masters1000 Roma in DIRETTA: ottavi di finale nel mirino

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che mette di fronte Matteo Berrettini e l’argentino Federico Coria.

Esordio al Foro Italico di Roma per l’uomo che vorrebbe essere profeta nella sua terra, dove per la prima volta scende in campo da top ten. Gli ottavi di finale degli US Open hanno restituito all’Italia un Berrettini in buona forma, ma ancora in una certa fase di rodaggio. Proprio sul Centrale, lo scorso anno, per lui è arrivata una delle prime grandi vittorie della carriera, quella contro il tedesco Alexander Zverev, prima di finire la corsa contro il greco Stefanos Tsitsipas.

L’avversario odierno, Federico Coria, arriva dalle qualificazioni, dove ha sconfitto tra gli altri il nostro Paolo Lorenzi. Il cognome non è casuale: è infatti fratello di quel Guillermo finalista Slam nel 2004 (al Roland Garros, l’ultimo dell’era pre-Nadal) e finalista anche a Roma nel 2005, nella sfida che segnò l’inizio dell’epopea rossa del mancino di Manacor. Classe ’92, Federico Coria è numero 5 d’Argentina ed è molto vicino a entrare nei primi 100 (cosa che, senza grossi cataclismi, dovrebbe accadere dopo Roma).

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. La parte di tabellone è quella in cui si trovano ben tre italiani: oltre a Berrettini, infatti, troviamo Stefano Travaglia e Lorenzo Sonego, e in un ipotetico quarto di finale il belga David Goffin. Il vincitore di questo match sfiderà proprio uno tra Travaglia e il croato Borna Coric, impegnati poco più tardi sul Grandstand.

Matteo Berrettini e Federico Coria entreranno in campo sul Centrale alle ore 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse