Internazionali d’Italia 2020 oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco (16 settembre)

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, mercoledì 16 settembre, inizierà il secondo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. Si completerà inoltre il primo turno dei tabelloni di singolare femminile, di doppio maschile e di doppio femminile. e scatterà il secondo dei tabelloni di doppio

Oggi, mercoledì 16 settembre, si terrà la terza giornata dei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di tennis 2020. Sarà possibile seguire gli incontri ATP in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, e gli incontri WTA in diretta tv su SupertennisTv. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei match di Sinner, Berrettini e Cecchinato.

Loading...

Loading...

ORDINE DI GIOCO 16 SETTEMBRE 2020

CAMPO CENTRALE

Dalle ore 11.00

R32 (4) Matteo Berrettini VS (Q) Federico Coria

R32 (1) Novak Djokovic VS (WC) Salvatore Caruso

R64 (SE) Victoria Azarenka VS (WC) Venus Williams

Non prima delle ore 19.00

R32 Pablo Carreno Busta VS (2) Rafael Nadal

R32 Anastasia Pavlyuchenkova VS (4) Elina Svitolina

PIETRANGELI

Dalle ore 11.00

R32 (6) Belinda Bencic VS (Q) Danka Kovinic

R32 (1) Simona Halep VS (WC) Jasmine Paolini

R32 (WC) Jannik Sinner VS (3) Stefanos Tsitsipas

R32 (Q) Marco Cecchinato VS Filip Krajinovic

Non prima delle ore 19.00

R32 Barbora Strycova VS (2) Karolina Pliskova

GRAND STAND ARENA

Dalle ore 11.00

R32 Marin Cilic VS (6) David Goffin

R32 (WC) Stefano Travaglia VS Borna Coric

R32 Dayana Yastremska VS Amanda Anisimova

R32 (15) Grigor Dimitrov VS Yoshihito Nishioka

COURT 1

Dalle ore 11.00

R32 Magda Linette VS (11) Elise Mertens

R32 (Q) Aliona Bolsova VS (Q) Anna Blinkova

R32 (10) Elena Rybakina VS Marie Bouzkova

R32 (WC) Giulia Gatto-Monticone / Jasmine Paolini VS Oksana Kalashnikova / Laura Siegemund

COURT 2

Dalle ore 11.00

R32 (WC) Gianluca Mager / Andreas Seppi VS (4) Marcel Granollers / Horacio Zeballos

R32 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau VS (8) Wesley Koolhof / Nikola Mektic

R16 Nikola Cacic / Dusan Lajovic VS (WC) Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

R32 (Alt) Magda Linette / Bernarda Pera VS Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk

R32 Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin VS Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas

COURT 3

Dalle ore 11.00

R32 Ellen Perez / Storm Sanders VS Lucie Hradecka / Andreja Klepac

R16 Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru VS Miyu Kato / Sabrina Santamaria

R32 Asia Muhammad / Arina Rodionova VS Sharon Fichman / Vera Zvonareva

R32 Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok VS (5) Kirsten Flipkens / Elise Mertens

COURT 4

Dalle ore 11.00

R32 Max Purcell / Luke Saville VS (7) Raven Klaasen / Oliver Marach

R32 (3) Lukasz Kubot / Marcelo Melo VS Nicolas Mahut / Benoit Paire

R32 Austin Krajicek / Franko Skugor VS Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic

COURT 6

Dalle ore 12.00

R32 (5) Ivan Dodig / Filip Polasek VS Mate Pavic / Bruno Soares

R32 Rohan Bopanna / Denis Shapovalov VS Cristian Garin / Guido Pella

DIRETTA TV – ATP Sky Sport Arena, WTA Supertennis

DIRETTA STREAMING – ATP SkyGo, NowTV

DIRETTA LIVE TESTUALE – OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse