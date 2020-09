Internazionali d’Italia Roma 2020, terza giornata: Berrettini contro Coria, Caruso sfida Djokovic e Sinner affronta Tsitsipas. Derby spagnolo tra Nadal e Carreno-Busta

Sarà una terza giornata a fortissime tinte azzurre quella di oggi, 16 settembre, degli Internazionali d’Italia 2020. Grande attesa per l’esordio nel torneo di casa di Matteo Berrettini che parte dal secondo turno dove affronterà l’argentino Federico Coria proveniente dalle qualificazioni. Per il numero 8 del mondo un test tutt’altro che proibitivo, il modo migliore per prendere confidenza con la terra rossa del Foro Italico. A seguire sul centrale Salvatore Caruso, che ieri ha sconfitto Tennys Sandgren all’esordio, testerà la condizione fisica e soprattutto psicologica di Novak Djokovic che tornerà in campo dopo la clamorosa squalifica agli US Open. Va da sé che i favori del pronostico sono tutti dalla parte del campione serbo ma il siciliano proverà a giocarsi le sue carte.

In serata, sempre sul centrale, la partita più attesa di giornata ovvero il derby spagnolo tra Rafael Nadal, grande favorito al trionfo finale, e Pablo Carreno-Busta. Un match che si preannuncia molto spettacolare e che vede, comprensibilmente, il maiorchino partire con i galloni di favorito. Dopo il particolarissimo esordio ad alta tensione contro Benoit Paire, Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas. Il giovane talento altoatesino anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia ha trovato sul suo cammino il greco, la speranza è che questa volta ci sia maggiore equilibrio. Per il 18enne nativo di San Candido si tratta di un test molto importante per comprendere a che punto sia arrivata la sua crescita.

Dopo la convincente vittoria di ieri Marco Cecchinato torna in campo e si troverà di fronte Filip Krajinovic. L’ultimo azzurro a scendere in campo sarà Stefano Travaglia che sfiderà Borna Coric in una partita che si preannuncia abbastanza complicata per il marchigiano. Molto interessanti anche i match tra Marin Cilic che giocherà contro David Goffin e Grigor Dimitrov che dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal nipponico Yoshihito Nishioka.

In campo femminile secondo turno quasi proibitivo per Jasmine Paolini che ci proverà contro Simona Halep. La partita contro la numero 1 del seeding si preannuncia complicatissima, ai limiti dell’impresa. In campo anche la semifinalista degli US Open Victoria Azarenka che dovrà affrontare Venus Williams. La bielorussa parte decisamente favorita anche perchè l’americana non è certamente quella di qualche anno fa. Dayana Yastremska dopo aver eliminato Camila Giorgi sfiderà la giovanissima Amanda Anisimova mentre Elena Rybakina dovrà vedersela con Marie Bouzkova.

Foto: Lapresse