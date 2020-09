DIRETTA Tour de France, Bourg en Bresse-Champagnole LIVE: tanti ‘mangia e bevi’, possibile fuga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa odierna – Il programma della tappa di oggi – La classifica attuale

13.19 La partenza ufficiale avverrà alle 13.30.

13.12 L’unico corridore a non prendere il via di questa 19^ tappa è l’austriaco Michael Gogl (NTT).

13.08 Dunque, quella di oggi, sarà una giornata pressoché tranquilla per la maglia gialla Primoz Roglic e il suo direttore inseguitore Tadej Pogacar, chiamati allo scontro finale nella cronometro di domani a la Planche de Belles Filles.

13.03 Saranno 166,5 i chilometri da affrontare tra Bourg en Bresse e Champagnole, per una frazione mossa, adatta ad una fuga da lontano, o per una volata a ranghi ridotti.

13.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima, e terzultima, tappa del Tour de France 2020.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Tour de France 2020. Saranno 166,5 i chilometri da affrontare tra Bourg en Bresse e Champagnole, per una frazione mossa, per attaccanti valorosi, ma che potrebbe concludersi anche con una volata ristretta tra i velocisti più resistenti; o più semplicemente tra coloro che avranno ancora in serbo qualche energia dopo i tapponi alpini.

Partenza da Bourg en Bresse. Pochissime le difficoltà a livello altimetrico in questa giornata mossa dall’inizio alla fine. La fuga odierna potrebbe partire fin da subito. Dopo 80 chilometri è previsto l’unico GPM di giornata, e si tratta della Cote de Chateau-Chalone, un’ascesa di quarta categoria, lunga 4,3 chilometri al 4,7%. Una salita breve ma che potrebbe regalare qualche sconquasso in corsa grazie ad un possibile forcing da parte di qualche squadra dei velocisti. Più mossa, con qualche strappo, la parte finale, con una discesa che terminerà a 3500 metri dal traguardo, seguita da un saliscendi che si concluderà all’ultimo chilometro. In ogni caso è probabile che la tappa si concluda in una volata ristretta.

Matteo Trentin (CCC), ancora a secco in questa Grande Boucle, è apparso in netta crescita negli ultimi giorni. Questa potrebbe essere la chance giusta per riscattare l’Italia. L’azzurro dovrà però fare attenzione a Wout Van Aert (Jumbo-Visma), il più esperto in questo tipo di arrivi e a caccia della tripletta. Il traguardo odierno è perfetto anche per Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), che finora ha deluso un po’ le aspettative; mentre Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) è reduce da una settimana all’attacco dove non è ancora riuscito a centrare il risultato pieno. Il francese vuole riscattarsi.

Tra i favoriti abbiamo anche il campione del mondo Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che avrebbe dunque a disposizione una ghiotta occasione per concludere alla perfezione questa sua annata così speciale. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) e Caleb Ewan (Lotto Soudal) sono chiamati all’ennesima sfida prima della battaglia finale sugli Champs-Élysées. L’Italia, oltre a Trentin, si affiderà anche ad Elia Viviani (Cofidis) e a Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren). Concludiamo con Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), e con due possibili outsider come Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e Bryan Coquard (B&B Hotels).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2020 dalle ore 13.00, per non perdervi neanche un secondo di questa terzultima frazione della Grande Boucle.

